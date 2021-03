Álbum debut de The Beatles cumple 58 años

La banda The Beatles se consolidó como un referente a nivel mundial, probablemente, la más conocida y aquella que no requiere gran introducción para presentarlos.

El 22 de marzo de 1963, comenzó una revolución en la historia de la música, con la aparición de un nuevo proyecto que se seguiría manteniendo como uno de los favoritos 58 años después de su lanzamiento.

Los entonces jóvenes, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best, que luego sería sustituido por Ringo, llegaron a firmar con EMI, luego de ser rechazados por el sello discográfico Decca en enero de 1962.

Dick Rowe, jefe de repertorio de Artistas Decca, rechazó su proyecto dado que "no le gustaba el sonido", bajo el argumento de que los "grupos de guitarras habían pasado de moda". Brian Epstein, manager de The Beatles, respondió directamente diciendo "Ellos serán más grandes que Elvis Presley".

El álbum debut que los catapultaría a la fama se grabo a modo de mataron en nueve horas y 45 minutos. La grabación comenzó el 11 de febrero de 1962, estrenando el 22 de marzo de 1963. El disco llegó a ser el número uno en las listas, y al mismo tiempo, sus singles tenían pedidos de medio millón de copias por adelantado.

Con la publicación de dicho álbum, The Beatles rompió fronteras, más allá de las paredes locales de Liverpool, causando histeria en Gran Bretaña deslumbrando con su autenticidad.

Please Please Me contó con seis canciones compuestas por Lennon y McCartney, junto a seis más de autores estadounidenses, marcando el inicio de una carrera de jóvenes veinteañeros que entrarían al salón de la fama y marcarían la historia.

Muy pocas bandas en la historia de la música han abierto su carrera musical con temas vigorosos, revolucionarios, que se convertirían en referentes de y que lograrían ponerlos en el mapa mundial. Este fue el caso de I Saw Here Standing Here, hit escrito por Paul y logró asentar las bases del rock en inglés.

Con la llegada de Ringo a la banda, quedó formado el cuarteto histórico.

Ringo se incorporó a las sesiones de grabación del álbum, causando gran polémica dado que Pete no tenía muy buena relación con el productor George Martin, quien recibió un puñetazo de parte de una de las fans al llevar a Ringo al grupo.

Por otro lado, mientras la música y los integrantes se seguían consolidando, Angus McBean, conocido por su afición al surrealismo, sugirió que la portada del disco tendría que ser en "patio de luces", dándole un toque psicodélico.

I Saw Her Standing Here, Please Please Me y Love Me Do son algunos de los hits que marcaron la pauta al comienzo de una nueva era musical.