"Sabemos de 10 muertes, en la escena, incluido uno de nuestros agentes", informó en rueda de prensa la jefe de la Policía de Boulder, Maris Herold.

El agente fallecido, identificado como Eric Talley, de 51 años, fue uno de los primeros en llegar al lugar del tiroteo, un supermercado King Soopers, pasadas las 14:30 hora local (20:30 GMT).

Por su parte, el fiscal del distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, informó de la detención del presunto atacante, que resultó herido durante el encuentro con la Policía.

Aunque Dougherty no aportó detalles personales sobre el presunto atacante, imágenes de televisión a lo largo de la tarde habían mostrado a dos policías escoltando a un detenido que iba esposado, en ropa interior y con la pierna ensangrentada.

El sospechoso cojeaba pero era capaz de andar por sus propios medios.

"Prometo a las víctimas que se va a hacer justicia", dijo el fiscal, que se comprometió a ser "muy cuidadoso" con la escena del crimen durante la investigación.

También participó de la rueda de prensa el fiscal federal para el distrito de Colorado, Matthew Kirsch, que detalló la implicación de las autoridades federales en la investigación.

Ninguno de los participantes en la comparecencia, que no aceptaron preguntas, quiso especular con los posibles motivos del ataque, ni tampoco establecieron relación alguna entre el atacante y el supermercado.

