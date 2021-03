El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán dijo este lunes que la población en general y especialmente las personas adultas mayores no deben rechazar la vacunación contra el COVID-19. Monseñor agregó que la religión no es una limitante además de que no se está ofendiendo a Dios al recibir el biológico. “Y en todo caso desde la fe, decirles, que todo lo que contribuya a la vida y a la integridad de las personas pues es pedido por Dios, a Dios le agrada que cuidemos nuestra salud”, expresó.

Barraza Beltrán, aseguró que él si cree en el mensaje de las autoridades referente a que mediante la vacunación contra el SARS-CoV-2 se pueden evitar cuadros graves de la enfermedad y por consecuencia fallecimientos. Además, apuntó que hay población que se ha negado a inmunizarse no solamente por motivos religiosos sino también por mala información. "Otras (causas de negativa) puede ser por los temores, porque se han desparramado 'fake news' de muertes, o que se han agravado gentes después de poner la vacuna, nada más decirles eso, la religión no les limita, no les priva, no es pecado, no se está ofendiendo a Dios porque se ponen la vacuna", mencionó.