Carmen Madrid pide hacerse prueba COVID ante de vacunarse

La actriz Carmen Madrid no tuvo tiempo de despedir a su padre luego de que él sufriera fuertes complicaciones tras aplicarse la vacuna Sputnik contra el COVID-19. Falleció en el hospital provisional habilitado en el Autódromo Hermanos Rodríguez 24 días después de haber presentado síntomas graves.

Primero estuvo en un hospital de zona al que incluso acudió por su propia cuenta. Madrid lo recuerda como un hombre fuerte y valiente.

"Él no era hipertenso, no era diabetico, tenía 88 años, ya estaba mayor, pero estaba bien y él fue por su propio pie y dijo que lo habían atendido muy bien, que lo recibieron en una silla de ruedas unos jóvenes super amables. También en el hospital siempre fueron muy profesionales, no es eso, es el protocolo de vacunación el que tal vez está fallando", afirmó Madrid en entrevista.

Para la actriz de "La Guzmán" asegura que su papá estaba perfecto de salud hasta el día 26 de febrero, cuando se aplicó la vacuna y horas después comenzó a tener fuertes escalofríos y otros síntomas que fueron apareciendo.

"Aparte de todos los síntomas él pierde la vista del ojo derecho, ese signo es lo que a mí me llamó mucho la atención porque eso no lo da el Covid. Una vez que él se vacuna en la tarde empieza a tener síntomas: escalofrío tremendo, diarrea, todavía no le dolía la cabeza, eso fue mucho después, nunca perdió el olfato, nunca perdió el gusto; perdió el apetito, pero las cosas le sabían y olía bien", detalló.

Una vez que junto a sus hermanos recibió las cenizas de su padre este lunes, decidió hablar públicamente para hacer un llamado a las autoridades a poner atención a los casos excepcionales como el de su padre, que como le indicaron los doctores, quizá ya era portador asintomático del virus y cuando se vacunó lo desató.

"Yo no estoy en contra de la vacuna, porque finalmente tal vez es el remedio para que no nos enfermemos de esto, simplemente hago un llamado de atención a revisar los protocolos de vacunación. Primero hay que investigar si a una persona asintomática la tienen que vacunar ahora, porque si no sabes si eres asintomática y te vacunan quizá sea muy peligroso, entonces habrá que hacer la pruebas PCR antes y una vez con prueba en la mano considerarlo".

A Carmen no le dieron noticias médicas sobre si hubo una investigación en torno a las reacciones que su padre tuvo, probablemente provocadas por la vacuna, pero está esperanzada en que con su caso otras personas puedan evitar sufrir lo que sufrió su padre.

"Cuando yo saqué a mi padre de ese hospital yo era una más entre varios, nos está pasando a todos, aquí no hay privilegios de nada, tenemos que tener cuidado y atender las cosas que se salen del registro de lo común", dijo.

"Mi intención es que tengamos precaución, que a lo mejor hay algo que no está tan perfecto. Yo no quiero cuestionar al sistema de salud, al contrario, estoy agradecida con eso, pero digamos que a mi papá le tocó ser esta 'excepción triste' y como de todos los golpes tenemos que aprender algo, aquí hay que revisar si está todo bien, nada más".