La cocina: el refugio para un corazón roto

René Rimada no se autodenomina como Chef, pues aunque trabaja arduamente en la cocina prefiere referirse a sí mismo como un cocinero. “El ser Chef como tal, no es una carrera. Tú estudias Gastronomía y egresas como Licenciado, pero eso no te hace un Chef. Para convertirte en uno necesitas experiencia en la cocina, años al frente de una y finalmente te lo ganas, el título ‘chef’, es un reconocimiento que llega en base al trabajo duro y al reconocimiento de la gente”.

Viaje gastronómico desde hace 20 años Su viaje por el mundo gastronómico comenzó hace aproximadamente 20 años, siendo la cocina la guarida de un hombre asolado por la sombra del divorcio. "Me divorcié de mi primer matrimonio y me quedé solo en la casa. Ya tenía mucho gusto por el tema de cocinar rico o el buen beber y estando solo pensé que no es lo mismo cenar quesadillas todos los días que comer adecuadamente". "Fue como comencé a comprar libros de cocina para aprender, también a comprar vinos para integrarme en el tema del maridaje, de la cata, de la producción de cerveza artesanal y formé un club de cocina con temática experimental". El inicio fue pequeño, un par de amigos y algunos primos, con una única herramienta: el típico asador lagunero. "Aún no existía toda esta revolución de la parrillería y nosotros, de comenzar con una simple carne asada, fuimos afinando. En un principio nos juntábamos todos los viernes religiosamente, pero el asador comenzó a ser una limitante pues había platillos que necesitaban un horno o hacerse a baño María, por lo que empezamos a crecer, de apoco". Club de Cocina Experimental Con esta oportunidad de crecer, uno de los principales objetivos de este Club de Cocina Experimental, fue recrear los platillos de la manera más exacta, para que fueran lo más parecido a como se comen en sus lugares de origen. "Decíamos 'ahora haremos cocina africana' y era meterse toda la semana a buscar información, estudiar, cuáles son las carnes que tenemos y ellos también, las especias, todo esto se convirtió en un viaje con un aprendizaje enorme". Pasaron los años, el Club se mantuvo en crecimiento acumulando experiencia y para René, llegó el momento de entrar al mundo de los vinos y las cervezas. "Desarrollé mi cerveza artesanal y empecé con varios vinoclubs. Fue cuando llegó Vinoteca a la ciudad, de la mano con ellos seguimos aprendiendo". Con el corazón bien alimentado, la gastronomía llevó al Chef Rimada a las puertas de una nueva relación. "Después de algunos años me casé con Flor, a ella también le encanta todo el tema de la cocina ya que su madre y abuela tuvieron negocios de este ramo". "Tras mudarnos, cada domingo comenzamos a preparar platillos, pero como hacíamos mucha comida, terminábamos regalándola entre los vecinos. De hecho, fue uno de ellos quien nos sugirió vender alimentos cada semana. Fue hace tres años, empezamos con dos o tres encargos de vecinos y gracias a sus recomendaciones, fuimos haciéndonos de más clientes. Ahora gracias a la aceptación que tenemos, con orgullo participamos en la preparación de banquetes de eventos. El camino no es plano como podría parecer, siempre estará lleno de baches, de eventos inesperados, pero al final de cuentas, el aprendizaje es para toda la vida".