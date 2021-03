Halcón Negro Jr. exhibe a productor de TV Azteca por acoso sexual

Este fin de semana el luchador Halcón Negro Jr. tomó sus redes sociales para exhibir el caso de acoso sexual que sufrió por parte de uno de los productor del programa Survivor de TV Azteca.

"Nunca dejen pisar su dignidad a cambio de cumplir sus sueños. Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora. Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto", escribió en Facebook.

Aseguró que rechazar las propuestas indebidas por parte del empresario le costó no formar parte del proyecto.

"Tengo valores y venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara solo la voy a perder en el cuadrilátero pues respeto y amo a la lucha libre", declaró sobre el supuesto consejo del productor de ingresar al programa sin máscara, pues 'le quedaba mejor' hacerlo de esa manera.

Tras la respuesta que recibió por parte de internautas, el luchador agradeció el apoyo y aseveró que no solo quedará como una denuncia mediante redes sociales, sino que próximamente irá a solicitar apoyo legal para proceder formalmente en contra del productor.

NUNCA DEJEN PISAR SU DIGNIDAD a cambio de cumplir sus sueños. Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de... Publicado por Halcón Negro JR en Sábado, 20 de marzo de 2021

Gracias por su apoyo. Mi obligación ciudadana no solo es denunciar en redes, si no tambien de manera formal, por lo cual la siguiente semana ire en compañia de mis abogados @AbogadosCur y mi manager @fragosomanager al Ministerio público a Denunciar el acoso del que fui victima. — HalconNegroJR (@HalconNegroJR) March 21, 2021