Más de 18 mil trabajadores de la salud de Coahuila no han recibido vacuna contra COVID

En el estado de Coahuila faltan 18 mil 355 profesionales sanitarios entre médicos y dentistas de recibir la primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. De la Región Lagunera es un 28 %, equivalente a 5 mil 150 trabajadores y trabajadoras de la salud, son 4 mil 120 médicos y mil 030 dentistas.

Originalmente, la Política Nacional de Vacunación se planteó en una primera fase para que arrancara con personal de salud de la primera línea de control del COVID-19 de diciembre de 2020 a febrero de 2021. En la segunda etapa, de febrero a abril del año en curso se programó al personal de salud restante y a personas de más de 60 años de edad.

VER MÁS: Alertan en Durango por venta de falsas vacunas y resultados negativos de COVID en redes sociales

Este lunes, el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez dijo que conseguir el censo completo del personal de salud que todavía no recibe el biológico no ha sido fácil, sobre todo porque muchos de ellos trabajan en dos instituciones médicas o en ninguna.

“El censo de dentistas no es fácil conseguirlo, el censo de químicos, el resto del personal de salud, está difícil. Le encargué a todos los jefes de Jurisdicción que son 8, que hablaran a los hospitales públicos y privados y me levantaran un censo y eso va a ser el trabajo de esta semana y sobre esa base, yo hago mi exigencia de solicitudes que nos faltan”, señaló.

El funcionario mencionó que el Gobierno federal hizo su censo y que no tomó en consideración a las autoridades estatales.

VER MÁS: Registra Coahuila 13 casos nuevos de COVID-19; no hay defunciones

En contraparte, el pasado viernes el delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado señaló que en la primera etapa de vacunación, las y los directores de los hospitales tuvieron la responsabilidad de hacer el listado del personal que sería vacunado contra el SARS-CoV-2.

“Se aplicó la vacuna al personal que se indicó, en una lista muy concreta por hospital y en un filtro por Sedena se le aplicó a toda la gente que al Gobierno federal se mandó lista, incluso se mandaron vacunas demás, esa parte correspondió la responsabilidad a las partes del sector salud, exclusivamente.

Desafortunadamente dejaron médicos fuera pero esa parte pues ya nos rebasa porque en esa parte de la vacunación se confió en la lista que se integró y en el padrón de médicos y enfermeras que se tenían de primera línea y se mandaron vacunas suficientes, incluso demás”.

VER MÁS: Abarrotan módulos de vacunación antiCOVID en San Pedro

El funcionario aseguró que la Federación está revisando el tema para ver que las vacunas no se hayan aplicado a profesionales sanitarios que no eran de la primera línea.

“Nosotros, ¿qué tenemos de responsabilidad ahorita?, vacunar a población adulta mayor de 60 años y esperaremos a que se pueda dar una instrucción de mandar un paquete adicional de vacunas a todo el personal que se dejó fuera, pero en esa parte de la organización, nosotros no tuvimos participación porque se le dejó toda la responsabilidad a los directores de los hospitales”.

Sobre la declaración de Flores Hurtado, el secretario de salud de Coahuila mencionó que “¿él los pidió?, no sé de dónde los sacó, nosotros no estamos participando, yo no le di un censo, yo soy el secretario de salud. Es lo que mandó la Federación y nos faltan mucho todavía, nos faltan por ejemplo de hospitales particulares, de laboratorios químicos, de personal no médico, de camilleros, afanadores, nos faltan muchos que también son de primero y segundo nivel”.