Frida Sofía responde acusación de Alejandra Guzmán tras encuentro en vivo

Hace unos días en el programa Despierta América se dio un acercamiento entre las cantantes Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, luego que la primera ha atravesado por una infección de COVID-19. La comunicación se hizo a través de una llamada, la cual la oficina de la intérprete de Yo te esperaba calificó como una "emboscada".

"Después de un poco de teatro y de llorar lágrimas de cocodrilo, los productores de Despierta se comunicaron con nosotros, el management de Alejandra, para preguntar si Alejandra quería responder y si podían llamarla", se leyó en un comunicado difundido el viernes en el que indicaron que la relación ya se estaba restableciendo sin la intervención de la producción.

No obstante, este lunes la oficina de la joven de 29 años ha contestado a dicho posicionamiento, luego que, según ellos, el programa "siempre ha apoyado de forma objetiva y conciliadora no sólo la carrera de Frida Sofía, también la situación familiar que se ha vivido por largo tiempo entre ella y su mamá Alejandra Guzmán".

En el informe añaden que "es irresponsable" por parte de la cantante de 53 años acusar de sensacionalismo cuando lo que se vivió "fue un momento sublime entre madre e hija".

Al respecto indicaron que lo que ha deseado la audiencia es que madre e hija limen sus asperezas, por lo que la producción no manipuló ninguna situación. Además respondieron a un señalamiento que se hizo en el reporte de la oficina de Alejandra Guzmán, donde se comentó el uso del teléfono de Frida Sofía para conectarse con su mamá; sin embargo ellos lo negaron.

Detallaron que Frida Sofía ni siquiera cuenta con un plan internacional de llamadas, por lo que era frívolo e irresponsable culpar a la joven o a la producción del programa de un hecho "falso".

En el programa Despierta América, Frida Sofía contó que cuando se enteró que su mamá tenía COVID se preocupó mucho, pues vio en YouTube varios videos en los que supuestamente la Guzmán se despedía de ella.

Esto hizo que Frida llamara por teléfono a su madre, con quien estaba distanciada desde hace tiempo, y con quien ha mantenido una guerra de declaraciones.

"Me asusté, no sabía que tenía COVID, me enteré gracias a ustedes; le marqué", expresó Frida a los conductores del programa Despierta América, y relató cómo fue la llamada con su mamá, quien la tranquilizó y le dijo que no estaba tan mal como algunos decían y no estaba conectada a ningún aparato.

En el programa televisivo, enlazaron a Frida Sofía con Alejandra Guzmán, quien se dijo muy contenta por ver feliz y tranquila a su hija, y expresó que ella está dispuesta para que "con el corazón abierto" ambas hablen y se puedan arreglar las cosas.