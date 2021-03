Protestan sindicatos contra taxis 'pirata' en La Laguna de Durango

Taxistas agremiados a 16 sindicatos realizaron una protesta pública afuera de las instalaciones de la Subdirección de Transporte en La Laguna de Durango, en el bulevar González de la Vega. Se quejan de proliferación de taxis "pirata" y pidieron la destitución del titular de esta dependencia, Armando Ramírez Barley, quien no obstante atendió a los inconformes.

Los choferes y líderes sindicales colocaron más de 100 unidades de taxis, un camión de pasajeros y dos camiones materialistas impidiendo el flujo vehicular por el carril que parte de la calzada Carlos Herrera hacia el bulevar Miguel Alemán sobre el citado González de la Vega.

Gerardo Vázquez, quien representa al sindicato Ecoexpress, uno de los 16 sindicatos que están actualmente señalando este problema, aseguró: "Ya nos reunimos con el anterior subsecretario general de Gobierno, ya nos hemos reunido con varias autoridades y hemos agotado ya todas las instancias, y en esta ocasión ya definitivamente pedimos la destitución del subdirector de Transporte, porque no nos hace caso, no nos atiende, infraccionan a los compañeros que tenemos permiso para laborar en los sitios establecidos y a los que son 'pirata' y donde no hay permiso como en el mercado y en otros puntos, ahí sí les permiten trabajar a los taxis 'piratas' y no los molestan", dijo.

Los taxistas mencionaron que está claro que existe una omisión consentida por parte de Ramírez Barley y de los inspectores.

Estiman que habría alrededor de 50 taxis "pirata" en cada sitio, es decir, dicen que circulan unos 500 taxis "pirata", pues aseguran que hay corrupción "porque el jefe de inspectores pasa cada semana por la cuota y les cobran 300 pesos diarios a los 'pirata' y nadie les dice nada, mientras que a los que circulan de forma regular los paran para infraccionarlos, el subdirector se hace de la vista gorda", dijeron los taxistas, quienes gritaban todo tipo de improperios dirigidos al subdirector.

Los taxistas dijeron que tanto los inspectores del transporte público como los tránsitos municipales son los que ganan con el hecho de que los carros sigan trabajando sin placas y no conforme con eso, se siguen metiendo en la vida interna de los sindicatos.

SEÑALA SITUACIÓN POLÍTICA

El subdirector de Transporte en La Laguna de Durango, Armando Ramírez Barley, aseguró que la manifestación se trata de un movimiento orquestado por grupos antagónicos al gobierno.

"Ahorita en la mañana inclusive hicimos un operativo donde detuvimos cinco o seis vehículos y nosotros estamos constantemente en operativo, siempre los atiendo, lo que pasa es que hay intereses que son ajenos ahorita por la situación política que prevalece y es más el interés de eso de lo que realmente es el problema. Eso de que fuera el subdirector pues bueno, eso lo deben de pedir con el subsecretario general de Gobierno o con el secretario de Transporte", dijo Ramírez Barley.

Mencionó que el problema de los taxis "pirata" tiene más de 25 años en la región y que sus funciones se ven limitadas porque cuenta sólo con 9 inspectores, por lo que no se dan abasto ya que oficialmente se tiene el registro de 3,600 taxis regulares, más todos los que andan circulando de manera irregular, que son llamados taxis "pirata".

"Vemos que es la misma gente que estaban acostumbrados a que los atendieran nada más a ellos", acotó el funcionario.