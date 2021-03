Venden el primer tuit de la historia por 2,9 millones de dólares

El comprador fue Sina Estavi, CEO de la firma tecnológica Bridge Oracle, especializada en inyectar datos externos a sistemas de blockchain (el adn del bitcoin y otras criptodivisas), que superó a la siguiente puja más alta, de 2 millones de dólares, por casi un millón de margen.

El contenido del mensaje enviado por Dorsey el 21 de marzo de 2006 (el domingo se cumplió el 15 aniversario de la red social) fue "Justo creando mi cuenta de twttr", en una época en que Twitter sólo era una herramienta de comunicación interna entre empleados de la empresa de podcasts Odeo.

just setting up my twttr