Sin incidencias, regreso del Paseo Colón en Torreón

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, afirmó que no se vivieron incidencias mayores durante el regreso del Paseo Colón ayer domingo.

Señaló que desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde se registró la asistencia de al menos 3 mil personas en el espacio que comprende de los bulevares Independencia al Revolución.

Destacó que en prácticamente todos los casos se pudo observar un respeto por la medida de uso del cubrebocas y también de la distancia social, además de que la vigilancia de parte de las autoridades municipales fue constante en el tema de orden y sanidad.

"La pasamos muy bien, la verdad de las cosas es que la gente respondió, hubo una baja afluencia también pero al final el mayor porcentaje de las personas que asistieron utilizaron cubrebocas, se divirtieron sanamente, hubo nada más 5 módulos del municipio contra los más de 20 que e instalan normalmente y en ese aspecto bueno, pues nos da pie a solicitar que nos amplíen algunas otras actividades".

Lara precisó que las posibles nuevas actividades del Paseo Colón para el siguiente domingo deberán de definirse este mismo lunes mediante acuerdo del Subcomité Técnico de Salud en la Laguna, aunque en todos los casos piden a la población que se acaten las mismas determinaciones sanitarias.

El alcalde de Torreón también habló de los incidentes que se registraron ayer en el juego de Santos Laguna contra León, mismo que registró en la expulsión del Estadio Corona de algunos aficionados que presuntamente omitieron protocolos sanitarios.

Lara Galván se refirió a los mismos como situaciones específicas y que de ninguna forma ponen en riesgo los siguientes partidos con aficionados.

"Realmente muy poca gente no entendió y realmente pues resulta lamentable que por unos cuantos pudiera suspenderse esta actividad, no va a ser así, porque realmente eran cinco o seis personas las que no entendieron, por ahí hijo alguna situación que hasta tuvieron que actuar las fuerzas de seguridad... Creo que es innecesario que lleguemos a esos extremos", dijo Sergio Lara.

El tema de los partidos con aficionados del Santos Laguna, el Paseo Colón y otras actividades sociales se analizan este mismo lunes en reunión del Subcomité Técnico de Salud, mismo que encabeza el propio gobernador Miguel Riquelme y los alcaldes de la región.