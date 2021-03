Urgen productores regreso a las aulas en San Pedro y Madero

Productores agrícolas de Madero y San Pedro urgieron a las autoridades estatales el regreso de los estudiantes a las escuelas, ya que dicen es primordial para la recuperación de la economía.

El representante de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Baudilio Rodríguez, dijo que en el caso particular de los municipios que están sostenidos principalmente por la producción del campo, se les está complicando muchísimo la situación, pues necesitan tener más "movimiento" para que resurja el comercio; en este sentido, consideró que solamente será posible con el regreso de los estudiantes a las aulas, ya que los productores no pueden "puchar solos este tren".

"Se está sufriendo mucho ahorita en el campo; la situación ya es dramática, muy fuerte, estamos trabajando pese a que no hay apoyos, pero vemos detenida la economía; sabemos que la situación está muy difícil, pero sí le pedimos al gobernador (Miguel Ángel Riquelme) y al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que hagan el esfuerzo y que busquen que esto arranque, que nos ayuden para que los niños regresen a la escuela, porque sólo así habrá más movimiento para que nosotros podamos ofrecer nuestros productos. No puede solamente el campo llevar esto adelante, no podemos puchar solos este tren", sentenció Rodríguez.

Señaló que con la pandemia todo se detuvo, pero dijo que "México es una máquina gigante que necesita que, entre todos, la echemos a andar", por lo que reiteró que es importante el regreso a las aulas, puesto que los maestros generan derrama económica, las madres de familia y estudiantes que salen a la calle propician que los comercios registren más actividad porque se venden los alimentos, el calzado, la ropa, los útiles, hay movimiento en el transporte, entre muchas otras actividades económicas.

Reiteró su llamado a las autoridades estatales y federales, al precisar que si bien ya se están reactivando algunos giros del entretenimiento, como bares, restaurantes, estadios, salones de fiestas, quintas, entre otros, "es importante que se analice la posibilidad de regresar a los estudiantes a las aulas; además el encierro también ha sido muy difícil para ellos; hay que reconocer que registran un retroceso en el aprendizaje y que hay afectación en su estado anímico y otras situaciones que tienen consecuencias en el entorno familiar."