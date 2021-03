Dan de baja a 40 empresas fantasma

El Gobierno federal ha dado de baja a 40 empresas fantasma en el estado de Coahuila vinculadas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro que apoya a personas de entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan para que desarrollen o fortalezcan hábitos laborales y competencias técnicas e incrementen sus posibilidades de empleabilidad a futuro.

El delegado de la Federación en esta entidad, Reyes Flores Hurtado, dijo que en su momento se abrió la investigación correspondiente y que en aquellos casos donde se detectaron problemas graves se presentaron las denuncias ante la Fiscalía, planteando un fraude por desvío de recursos.

"Este no es un caso fácil, ¿por qué? porque cuando tú le quitas dinero al chavo becario, a quien le estás cometiendo fraude es a él y quien tiene que denunciar es él, y si no denuncia, no va a haber ninguna investigación. Nosotros lo que planteamos es un fraude por desvío de recursos públicos que está en cancha de la Fiscalía y la Fiscalía tendrá que determinar si el planteamiento legal que estamos haciendo da para una investigación por desvío de recursos públicos porque los chavos no denunciaron. Nosotros lo tenemos que hacer es por responsabilidad y por poner un ejemplo a quienes están tratando de abusar de este tipo de programas que son muy nobles, pero si los chavos no denuncian, se va a complicar el tema", subrayó.

El funcionario del Gobierno de México insistió en que si el Ministerio Público considera que la forma en la que se operó da para hacer una investigación por desvío de recursos públicos, se sancionará. "Si el Ministerio Público determina que hay un fraude legitimado para presentar una querella, es el afectado y no el Gobierno federal, se archivará la carpeta, en esa parte está, nosotros tenemos la responsabilidad de presentar la denuncia pero darlas de baja aparte", apuntó.

En julio del año pasado, Flores Hurtado indicó que se habían creado empresas al vapor, sin domicilio real y que además no justificaron el número de becarios que tenían empadronados. Comentó que había casos graves que habían derivado en la presentación de una denuncia para que se fincaran responsabilidades por desvío de recursos.

En 2020 también se dio a conocer que 1,200 empresas incorporadas a dicho programa serían revisadas físicamente en Coahuila con la intención de corroborar que tuvieran una actividad material real y que las y los becarios cumplieran con la capacitación.

RECURSO Y PADRÓN DE JÓVENES

En la actualidad, los jóvenes son vinculados con empresas, talleres o negocios y durante la capacitación que es hasta por un año, reciben un apoyo mensual de 4,310 pesos y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Según el portal oficial de internet https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/, en Coahuila hay 2,318 aprendices (jóvenes) vinculados y 3,020 centros de trabajos inscritos. Del total de aprendices, 1,470 son mujeres y 848 son hombres.

Programa federal

Vinculación de jóvenes con empresas. *La beca otorgada a los jóvenes inició con la cantidad de 3,748 pesos y después se incrementó a 4,310 pesos. Según las reglas de operación del programa, el recurso se debe entregar mensualmente, en forma individual y de manera directa. * También se indica que quien haga uso indebido de los recursos del programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ñey aplicable y ante la autoridad competente. * En Coahuila son 40 empresas las que se han dado de baja por diversas anomalías.