Oblak salva al Atlético; 'Barça' aplasta a la Real

Luego que Jan Oblak tapó un penal a los 86 minutos, el técnico Diego Simeone celebró al costado de la cancha como si su equipo acababa de anotar un gol.

El resto de los jugadores de los colchoneros reaccionaron igual, corriendo eufóricos para abrazarse con el hombre que aseguró que el Atlético consiguiera una victoria que podría ser fundamental en la lucha por el título de la Liga española.

Poco antes, Luis Suárez había anotado el gol número 500 de su carrera para que el Atlético se impusiera 1-0 ante el Alavés.

"Últimamente no había parado ninguno y claro que no estás feliz con eso", dijo Oblak. "Hoy, por suerte, lo he parado".

La victoria dejó al Atlético cuatro puntos por encima del Barcelona, que mantuvo la persecución tras arrasar 6-1 a la Real Sociedad con sendos dobletes de Lionel Messi y Sergiño Dest. Griezmann y Dembélé completaron la goleada.

"No hay que mirar la tabla sino ir a ganar todos los partidos. No podemos fallar más. Hay que ir partido a partido", añadió el portero esloveno.