Reportan desaparición de hijo de AB Quintanilla

Este domingo por la mañana, Heather Grein, exesposa de A.B Quintanilla, hermano de la cantante Selena, pidió apoyo mediante sus redes sociales para lograr dar con el paradero de su hijo de 16 años de edad que desapareció el pasado sábado.

Mediante Instagram, la mujer compartió una fotografía del menor para que la ayuden a identificarlo.

Heather describió la desaparición como algo extraordinario para su familia, pues describe a Elijah Jae Quintanilla como un joven tranquilo y sin problemas.

"Lo más horrible es que a las 2 am cuando estaba fuera de casa llorando y rezando para que apareciera, lo vi, estaba en medio de la calle. Corrí a la acera, me dijo un par de palabras, pero no lo escuché bien. Al regresar la mirada, él ya había desaparecido", describió en el post.

"Jae, por favor regresa, ¿Dónde estás?", escribió en la misma publicación etiquetando la cuenta personal del joven.

Hasta el momento el músico y cantante no ha mencionado nada al respecto mediante sus redes sociales.