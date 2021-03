Recuerdan a Chester en su cumpleaños

Chester Bennington, quien fue el vocalista de la banda Linkin Park, falleció el 20 de julio del año 2017, luego de que el intérprete decidiera acabar con su vida por su misma mano. Este 20 de marzo, fecha en que habría celebrado su cumpleaños número 45, los fieles fanáticos se dedicaron a recordar su legado por medio de sus redes sociales.

Chester fue uno de los intérpretes más querido por los jóvenes en la década de los 2000, dado de los acompañó en su crecimiento personal, con letras que acompañaban las melodías que manifestaban el sentir de toda una generación.

Sus fieles seguidores aprovecharon la fecha para agradecer lo que este músico había hecho por ellos. Entre palabras que se referían a él como un "ángel" y un constante recordatorio de cómo nunca será olvidado, Twitter se inundó de frases de aliento, y especialmente, mensajes de pésame y perdón, dado que se especula, Chester vivía sumergido en una depresión que inspiraba su música, pero lo carcomía día con día.

Su amigo, el baterista Sean Dowdell, alguna vez confesó sentir culpa por la muerte de Chester, sin embargo, hace énfasis en que nada lo habría salvado, y que su partida no ha sido en vano, ya que si hubo una lección en el camino, fue la de "si te sientes solo, busca un amigo".

Chester se encontraba en la "cima del mundo" cuando ocurrió su deceso, según contó relató Dowdell.

"Si Chester hubiera pensado racional, no creo que hubiera hecho lo que hizo. Eso es lo que hace la depresión, desmonta el proceso racional con el que piensas hasta que llegas al momento en el que tomas la decisión", especificó su amigo y colega en el año 2020.

LEGADO DE UNA GENERACIÓN

Chester Bennington, aun tras su repentina partida, dejó un legado que permanecerá en el paso del tiempo, como himnos para jóvenes que buscan ser partícipe de un círculo musical sensible.

Bennington dejó siete álbumes de estudio: Hybrid Theory, Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand Suns, Living Things, The Hunting Party y One More Light, siendo este el último de su carrera, lanzado en el año 2017.

Dentro de siete proyectos han sobresalido una gran cantidad de melodías debido a sus tintes fuertes pero a la vez comprensivos, llenos de cariño hacia sus fans.

ESPECULACIONES

Una de las especulaciones más fuertes y que muchos fanáticos se han encargado de rectificar, es que la muerte de Chester Bennington en gran medida fue impulsada por el fallecimiento de su gran amigo Chris Cornell, quien falleció el 18 de mayo de ese mismo año, además de existir una gran cantidad de similitudes entre estas, por ejemplo, la forma del deceso.