Cabalgata del Municipio de Matamoros sí solicitó autorización

Las autoridades de Matamoros sí solicitaron al Subcomité Técnico Regional de Salud el permiso para la realización de la cabalgata, afirmó el coordinador de padrones de la Secretaría de Finanzas, Luis Morales Cortés. Como se recordará, previo al 21 de marzo se organiza una cabalgata para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, además de recordar su paso por el municipio, donde encomendó a un grupo de personas comandadas por Juan de la Cruz Borrego el resguardo de los Archivos de la Nación durante la Segunda Intervención Francesa en México.

El evento provocó polémica ya que desde hace 18 años un grupo de personas se encargaba de organizar la caravana, pero en esta ocasión también las autoridades municipales lo hicieron, de tal forma que se hicieron dos convocatorias, pero al final la otra parte optó por realizar solo un evento simbólico y cancelar el resto de las actividades que tradicionalmente programaban, no así el Municipio que de acuerdo a las autoridades estatales sí solicitaron el permiso requerido.

"Ellos hicieron la solicitud del Subcomité de Salud y se atendió en todas las mesas operativas, en donde atendemos toda la correspondencia de los distintos giros que han solicitado el permiso de alguna actividad" recalcó Morales.

En relación al otro grupo, el funcionario estatal declaró que ellos no solicitaron el permiso "al menos no me comentaron a mí y no se exhibió en la mesa operativa del Subcomité y les guste o no, esta es la cabalgata oficial y la que solicitó el permiso y si en algún momento dado ellos hicieran la solicitud correspondientes, al final va a pasar lo de ahorita que van a unirse, muy probablemente porque aquí veo las camisas negras que son las del otro grupo que convocó y las de mezclilla que es la que convocó el Municipio".

En relación a la venta de alcohol, Morales Cortés señaló que el Municipio tiene la facultad para expedir un permiso especial y deberá encargarse de la vigilancia y el orden.

Antes de que iniciara el recorrido de los jinetes, el cual estaba programado empezar a las 10:00 horas, el coordinador de Padrones de la Secretaría de Finanzas acudió para revisar que se cumplieran con las medidas sanitarias.

En el lugar se contaba con un módulo por parte del personal de Salud Municipal, quienes se encargaron de repartir gel antibacterial y cubrebocas, además de contar con aspersores manuales para la aplicación de agentes sanitizantes.

El punto de reunión fue en el bulevar José Santos Valdez, a la altura del estadio de beisbol Horacio Piña.

Luego de que un sacerdote procedió a la bendición de los participantes, la caravana conformada por algunos 250 jinetes avanzó hacia algunas calles del centro de la ciudad, donde algunas personas se congregaron para observarlos, pues el recorrido contemplaba llegar a Congregación Hidalgo y luego a la Cueva del Tabaco, donde pernoctarán y hoy domingo se trasladarían hacia el cerro de Vizcaya, en donde se ofrecerá una comida y un sorteo de regalos para concluir el evento.

En el mismo punto de reunión se encontraba el otro grupo de jinetes, incluso algunos optaron por integrarse a la caravana que organizó el Municipio, en tanto que poco más de media hora después, partió el resto del contingente, que lo integraban alrededor de 30 personas a caballo y algunos vehículos con familias.