Cuenta HG solo con 8 pacientes COVID

La baja de pacientes COVID se mantiene en el Hospital General, donde el sábado había únicamente 8 internados, muy similar al anterior sábado 13 de marzo con 9 pacientes y como consecuencia de ello también se registra un importante descenso de fallecimientos por ese motivo.

El director del nosocomio, José Luis Cortés Vargas, informó que el jueves y viernes pasado no hubo ni un solo deceso por COVID-19 y de los 8 pacientes hospitalizados no hay nadie con ventilador, lo cual indica que se sigue avanzando para el bien de todos. "Sí tuvimos un deceso el jueves pero era un paciente con insuficiencia respiratoria, es decir, no fue de manera directa por COVID", explicó.

"Se habla de una posible nueva ola de COVID, pero la realidad es que hasta el momento no hemos tenido cambios al alza en el hospital, aunque estamos alerta por cualquier situación que pudiera presentarse", refirió el director del hospital.

Dice confiar en que la situación vaya mejorando todavía más para poder retomar de lleno las otras actividades que realiza el Hospital General, las cuales quedaron suspendidas por casi un año, pero ya se está avanzando también en ese sentido, con la atención de las diversas especialidades que ofrecen.

Cortés añadió que ayer sábado tendrían una conferencia vía Zoom sobre el tema de la vacunación, toda vez que ya están llegando a la Región Lagunera, aunque todavía a esta ciudad no, pero es muy probable que en los próximos días inicie también en la cabecera municipal de Torreón.

Al respecto indicó que la Secretaría de Salud del Estado tiene experiencia en cuanto a la aplicación de las vacunas y el personal del Hospital General está listo por si es requerido para participar en forma activa en esta campaña de vacunación. El director destacó la importancia que se aplique la vacuna a los adultos mayores, ya que eso contribuirá en gran medida a una mayor disminución de casos graves y fallecimientos por COVID-19, toda vez que es la población más vulnerable.