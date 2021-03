A lo largo de un año de la pandemia del COVID-19, María de la Rosa Carranza Esparza se ha privado de reuniones, de estar con sus familiares e incluso de poder dar el último adiós a seres queridos y amigos que han sido víctimas de esta enfermedad. Es por ello, que no dudó en aplicarse la vacuna para así poder ver nuevamente a los que más quiere.

Ella fue la primera en recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus en el Hospital Integral de Mapimí, que fue uno de los tres módulos que se acondicionaron para llevar a cabo la campaña de inmunización.

"Primero, como todo, siente uno miedo, nervios, sobre todo como lo he dicho siempre: yo confío en Dios, estaba muy esperanzada de que llegara esta vacuna que para nosotros los adultos mayores es de mucho beneficio", dijo durante su período de vigilancia que se tiene tras recibir la primera dosis a fin de atender reacciones que pudieran presentarse.

María de la Rosa esperaba esta vacuna para poder tener protección y algo de tranquilidad ante la serie de casos que se presentaron en Mapimí, donde muchos tuvieron desenlaces fatales.

"Yo dije qué bueno, gracias a Dios que venga, ya estábamos muy asustados, había muchas muertes, de vecinos, amistades, aquí en Mapimí todos somos amigos y a mí me dio mucho gusto. Le agradecí a Dios y le sigo agradeciendo y al señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) que nos haya ayudado", comentó con emoción.

Durante estos 12 meses de pandemia, María se ha privado desde una salida para comprar cualquier cosa, hasta poder reunirse con su familia tras la pérdida de uno de sus sobrinos.

"Me he privado de ver a mi familia, a mis familiares, de ir a sepultar a mis amigos, de despedirlos, me he privado de ir a comprar algo para mí", dijo con tristeza María, quien comentó que solo sale de casa para lo esencial, "no para visitar, y eso es lo que me puede", reconoció.

Tal es la emoción que sintió al haber recibido la vacuna contra el COVID-19, que ya planea una salida para estar con sus familiares, que desde hace más de un año no ha podido ver.

"Anoche (jueves) estuve mensajeando con todos mis familiares que están fuera, ya voy mañana a ponerme la vacuna porque tengo muchas ganas de verlo, ya es un año… Se murió un sobrino y me puede hasta el alma porque no pude ir, y ahora voy a ir a ver a sus hijos ya protegida", compartió.