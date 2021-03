Capacitan a funcionarios en Torreón de cara al inicio de campañas

Este fin de semana iniciaron las capacitaciones en materia jurídica y operativa para el personal del Municipio de Torreón de cara al inicio de las campañas electorales, programado para el próximo 4 de abril.

Así lo informó el propio alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, quien destacó que se trata del tercer proceso electoral que se registra dentro de la presente administración, por lo que funcionarios y toda persona que colabore con el Gobierno local cuenta ya con referencias claras respecto a lo que implica el respeto a las campañas, partidos, candidatos y demás involucrados en el tema electoral.

"Precisamente se está llevando a cabo una jornada de capacitación, se ha segmentado la capacitación para abarcar al mayor número de personal posible y se les está capacitando en materia legal, electoral, para que conozcan qué es lo que puedan hacer y qué es lo que no pueden hacer. De antemano, insisto, ya es el tercer proceso electoral que nos toca en esta administración, entonces para nadie es desconocido lo que podemos hacer y lo que no, pero, pero más vale reforzar, quede constancia y luego no nos hagamos los que no supimos de qué se trata", expuso.

Lara Galván además habló sobre la posibilidad de que ocurran más renuncias o salidas de funcionarios y otros trabajadores municipales que busquen apoyar en las campañas de ciertos candidatos. Señaló que hasta este mismo fin de semana no contaba con mayor información sobre alguna persona que busque esa situación, no obstante dejó en claro que se trata de un proceso que debe de cumplir con ciertos requisitos y que debe de notificarse mediante la cadena de liderazgo que corresponde.

"No, realmente yo no tengo conocimiento de alguna solicitud o alguna posibilidad de renuncia, pero el que desee hacerlo pero con toda la disposición, si quieren renunciar para irse a participar al proceso electoral, pues lo hagan de manera formal y se integren allá, aquí los que estemos en el municipio no nos vamos a distraer en lo más mínimo con los procesos electorales".