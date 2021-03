Listo José Juan Macías para la titularidad en el Preolímpico

José Juan Macías está al 100 por ciento, así que podrá ser tomado en cuenta por Jaime Lozano para el segundo juego del Preolímpico de Concacaf ante Costa Rica.

El delantero de las Chivas perdió el juego ante República Dominicana debido a una sobrecarga muscular, pero ya está recuperado. El Jimmy no adelantó la alineación, pero se alegró de tener el equipo completo.

"Me gusta que todos estén atentos, así que no doy el cuadro titular hasta la charla previa al juego, claro que por la noche el cuerpo técnico ya lo decide, pero los jugadores lo sabrán hasta el final", dijo el director técnico del equipo mexicano.

Lozano aclaró que aunque en la Federación Mexicana de Futbol está la consigna de seguir un estilo de juego moldeado por el técnico de la Selección Mayor, Gerardo Martino, el parado, "no tiene porqué ser el mismo. En los próximos años veremos una metodología de trabajo muy similar en todas las selecciones, aunque cada técnico le pone sus matices. Aquí no hay nada rígido, es verdad que empezamos de un 4-3-3, porque eso nos permite tener más la pelota, hacer más triangulaciones, generar rombos, pero tampoco tenemos la obligación de salir jugando de atrás. A nosotros nos gusta no perder la marca, quedarnos bien parados, aunque el profe Martino corra más riesgos".