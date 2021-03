Filtran primer vistazo de la cuarta temporada de Stranger Things

Actualmente, la parte cuatro de la trama se encuentra en pleno rodaje, el cual fue retrasado debido a la pandemia de COVID-19. Los hermanos Duffer, creadores de esta producción televisiva, han sido muy cautelosos a la hora de revelar detalles sobre lo que se verá en la historia.

Sin embargo, a pesar del hermetismo que rodea a las grabaciones, fueron filtradas algunas imágenes de algunos de los sets utilizados.

SOMETHING BIG WILL HAPPEN AT THIS TRAILER PARK... pic.twitter.com/IpIkVQd3eA