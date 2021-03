De sociales...

Hola, Hola... Continuemos con los protocolos de sanidad ante el COVID y la ESPERANZA de que arriben las vacunas a la región.

■ Les comparto la información que dio a conocer el Observatorio Astronómico Nacional, comunicó que el día de hoy, en punto de las 10 horas, 37 minutos y 23 segundos, inicia el equinoccio de primavera. Que en esta estación, sea plena en salud y éxito en todas sus actividades.

■ Y justo hoy, con el inicio de la primavera, le dará una vuelta más al Astro Rey, la guapa Rocío Ramírez Hamdan de García, su esposo Jesús García Lesprón, sus hijos Chuy y Marce, Toño y Katia, Rocío y Mariano, así como sus nietos Chuy Marcelo, Pablo, Eugenio, Gregorio y Macarena, desde temprana hora, allá en Parras, la festejaran con deliciosa comida y buenos vinos. ¡Congratulaciones!

■ Una felicitación a la Vinícola Cuatro Ángeles, orgullosamente lagunera, ya que recibió la Medalla de Oro, a su Vino Tinto Malbec Cuatro Ángeles, reconocido por Concours Mondial de Bruxelles 2020. Esto ha dado la pauta, para que la familia Morales Salazar, haga una invitación a degustar su producto premiado. Puede agendar su cita al teléfono 871-121-7897.

■ A Durango capital, un cariñoso saludo primaveral a mis queridos amigos Mayela Torres de Guerrero y Javier Guerrero Romero, matrimonio ejemplar, que han hecho un binomio perfecto, al enlazar también sus actividades académicas y culturales, ya que los dos son prestigiados investigadores históricos y Javier, ya con su doctorado y Cronista Vitalicio de la ciudad de Durango.

Tienen en su haber varios libros y valiosas investigaciones, que ponen muy en alto nuestro estado, a nivel nacional e internacional.

■ Sinceras condolencias a la familia Muñoz Franco, por la partida a la Casa del Creador, de la estimada y fina dama, Doña Elsa Franco de Muñoz, en especial a sus hijos Elsa, Beatriz, Carlos, Lourdes, Laura, Liliana, José Luis, Gabriela, Alfonso y Cecilia, nietos, bisnietos y demás familiares. A todos y cada uno de ellos, les envío un abrazo sincero con mi cariño, deseando que Dios Padre en su infinita bondad los conforte en su ausencia.

■ En días pasados, Federico Sáenz Negrete, dio a conocer de manera virtual, su libro titulado La Ultima Tolvanera, que amablemente nos proporciona un link donde podemos descargar el archivo en PDF de manera gratuita…

Una pequeña reseña de éste: Nos muestra que La Laguna, vivió como lo que ahora entendemos es un Estado durante casi doscientos años hace más de doscientos años. Parte de la Nueva Vizcaya, se desarrolló y formó con suficiente autonomía creando una identidad que ha permanecido a través del tiempo. Lázaro Cárdenas visualizo el Estado de La Laguna pero solo alcanzó a diseñar que todas las Secretarías de Estado tuviesen 33 delegaciones, una en cada uno de los 32 Estados y en la Comarca Lagunera. El Gobierno Federal administro nuestra tierra como un Estado. De 1970 para acá, Saltillo y Durango han logrado desmontar dicha infraestructura y han maniobrando hábilmente para dividirnos. Nuestro declive económico lo comprueba. “La última tolvanera”, es un esforzado viaje a través de la lucha por la reunificación de La Laguna, dedicado a los que comprenden que “no hay de otra”. Consúltelo en: https://drive.google.com/file/d/14FU vvTlUBLgmvHiF1dzuDVpPm3nlK66j/edit

■ La Universidad Juárez del Estado de Durango, el día de hoy, finaliza la edición 22 del Festival Cultural 2021, el cual, en esta ocasión fue diferente, con eventos culturales de manera virtual, para la comunidad universitaria. Felicidades al Director de Difusión Cultural, Licenciado Noel Rosalio Hernández, que a pesar de la pandemia ha tenido un excelente trabajo. Estaré pendiente, para la edición entrante.

■ El día de ayer, por la noche como ya es tradición, la Camerata de Coahuila transmitió el 4° concierto de la Temporada Primavera-Verano 2021, desde el Teatro Isauro Martínez, con el programa: LOUISE FARRENC, Quinteto para Piano No. 1 en la menor, Op. 30. Si no tuvo la oportunidad de seguir la transmisión en vivo, no se preocupe, puede disfrutarlo a través de su página de Facebook, además podrá consultar sus próximos conciertos.

■ El Maestro Omar Lozano Cantú, Rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, el pasado martes 16, a las 12:05 hrs., dio por iniciado el XXVI Congreso Universitario de la UAL “Nuevos Retos, Nueva Realidad”, el cual comprenderá 125 actividades entre conferencias, talleres y mesas panel dirigidas virtualmente a su comunidad estudiantil de Secundaria hasta el Doctorado. Cabe recordar que estos congresos académicos se iniciaron a la par del inicio de la vida institucional de la UAL, siendo el primero en desarrollarse en 1989, cuando aún la Universidad de la Laguneros no cumplía su primer año de vida.

Este hecho fue recordado por el Mtro. Lozano Cantú, al mencionar que “a lo largo de los años, la UAL se ha caracterizado por formar jóvenes de excelencia académica, con valores y un sentido de trascendencia”, dejando así constancia de la importancia que para la vida universitaria de los Halcones tiene el encuentro que se da en estos eventos con expertos y profesionales en diversas áreas del conocimiento. ¡Enhorabuena!

■ Y continuando con la UAL. El jueves 25 a las 9:50 hrs., por Facebook Live, no se pierda la conferencia magistral: “Hacia un retorno a la presencialidad: Nuevos paradigmas” impartida por el Dr. Francesc Pedró, director IESALC-UNESCO.

■ Casa Iñigo invita a la platicas de cuaresmas Semana Santa 2021 “Camino a la Pascua”, el miércoles 24, con el Padre Ricardo Lapuente, SJ, transmisión en vivo vía Facebook y YouTube Casa Iñigo. No se lo pierda.

■ El Museo Arocena tiene el honor de presentar uno de los certámenes de diseño gráfico, la Bienal Internacional del Cartel en México, en su décimo sexta edición, que consta de 418 carteles de 43 países.

Visítela a partir del día de hoy, todos los miércoles, sábados y domingos de 10:00 a 18:00 hrs., en Anexo Edificio Russeky disfrute de la experiencia creativa que encontrará en las propuestas que diseñadores gráficos de diversos países desarrollan en torno a distintos temas de nuestra contemporaneidad. El museo se enorgullece al sumarse nuevamente a esta plataforma como institución convocante aliada de varios años y sede de la muestra. Para más información puede comunicarse al teléfono 871-712-02-33 o en www.museoarocena.com

Continuando con Agustín de Iturbide…Hevia envió a 1400 hombres dirigidos por Ciriaco del Llano para combatir a las fuerzas de José Joaquín de Herrera en Tepeaca. Nicolás Bravo partió en su ayuda, llegando a la zona el 21 de abril. Después de tres días de sitio, con bajas por ambas partes, los trigarantes dejaron la plaza.43

El 25 de abril, Antonio López de Santa Anna se dirigió a Alvarado en donde venció a los realistas al mando del capitán Juan Bautista Topete, a quien Santa Anna permitió retirarse a Veracruz. Las fuerzas de Herrera se trasladaron a Córdoba y fueron perseguidas por Hevia, quien sitió la plaza el 15 de mayo. El asalto fue dirigido por el propio comandante Hevia, quien cayó muerto en la acción. El teniente coronel Blas del Castillo y Luna continuó el ataque, pero fue rechazado por los oficiales Francisco de la Llave y José Velázquez. Las acciones militares de los realistas prosiguieron hasta el día 18 sin lograr el éxito. El día 19 Santa Anna llegó en ayuda de los independentistas para romper el sitio con una fuerza de 300 hombres de infantería y 250 hombres de caballería.44 Los hombres de Blas del Castillo resistieron el embate. El día 20 los realistas pidieron una tregua pero reiniciaron el ataque por la noche. El tiroteo cesó en la madrugada del día 21. Los asaltantes abandonaron sus posiciones y fueron perseguidos por la caballería hasta Orizaba.

