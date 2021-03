Niños y jóvenes creativos ¿nacen o se hacen?

La creatividad se ha considerado una habilidad que pocas personas tienen en lujo de poseer y es muy valiosa en nuestros días y más en el último año, ya que ocho de cada 10 personas la consideran invaluable y el 60% de los directivos de empresas creen que es una de las cualidades más importantes del liderazgo. Con el paso de los años y a través de múltiples estudios que UNICEF, se ha demostrado que la persona creativa no solo nace con esta habilidad, también se puede hacer de ella a base de práctica.

Mantener hábitos saludables es el primer paso para comenzar este entrenamiento a continuación podrás encontrar los más recomendables.

Madrugar

Despertar a los niños temprano ayuda de forma notable a potenciar la creatividad, aunque no es necesario que se haga diariamente. Cuanto tengan algún pendiente aprovechen al máximo las horas de la mañana, pues además disfrutarán de una apacible calma que seguramente, ayudará a la concentración y al flujo de ideas.

Moverse

Hacer deporte o practicar alguna actividad física potenciará enormemente la creatividad, recuerda que “mente sana en cuerpo sano”.

El aumento del riego sanguíneo en el cerebro que produce el deporte y la ausencia de estrés mientras se practica hacen que sea más fácil desarrollar la creatividad. Si se pasan muchas horas sentado delante de la computadora, ya existe otro motivo para empezar a practicar algún deporte.

Gestionar el tiempo

Las personas creativas dan mucho valor su tiempo y lo aprovechan al máximo. Por eso organizan su día a día de forma rigurosa. Una correcta rutina, ayuda a liberar la mente para que se pueda enfocar en aquellas acciones que realmente son de interés.

La memoria no es un buen aliado

Cuántas veces has tenido una buena idea en el momento menos oportuno. Lo malo es que las buenas ideas se olvidan con mucha facilidad, por lo que la memoria no es una aliada en estas ocasiones.

Si quieres desarrollar la creatividad, acostúmbrate a llevar siempre contigo una libreta para apuntar TODAS las ideas que se te ocurran. Si las libretas no te gustan, vivimos en la era de los celulares y existen un montón de aplicaciones que puedes usar para apuntar.

Por cierto, nunca, nunca, nunca, borres las que te parezcan malas ideas. Tal vez hoy alguna te parezca una tontería, pero no sabes para lo que te puede servir mañana.

ENEMIGOS DE LA CREATIVIDAD

Es posible que algunos sientan que su creatividad se mantiene dormida o se niegue a salir. A esto se le conoce como un “Bloqueo Creativo”. Si se encuentran en esta situación, lo más probable es que se esté ante dos enemigos invisibles y silenciosos: el miedo y el perfeccionismo. Cuenta te bloqueas y no sabes cómo desarrollar una idea en realidad no es un problema de creatividad, el problema de fondo es que hay miedo a no ser original, al juicio de los demás, a parecer un impostor, a no gustar a todo el mundo, miedo, al fin y al cabo y lo único que debes hacer es enfrentarlo.