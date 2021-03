Llega álbum póstumo DE CHRIS CORNELL

El intérprete Chris Cornell, quien falleció el 18 de mayo del 2017, continuará su legado con un álbum póstumo, según especificó la disquera Universal Music y esposa Vicky Cornell.

El nuevo material que lleva como nombre "No One Sings like You Anymore" fue lanzado el día de ayer, disponible en formato CD Y vinyl. Se trata de una recopilación de de diez canciones adaptadas a su estilo de forma selecta como homenaje a las figuras y canciones que lo acompañaron e inspiraron a lo largo de su carrera.

El álbum póstumo incluye canciones como "Nothing Compares 2 U" de Prince, además de su reconocida interpretación de la canción "Patience" de Guns N' Roses, lanzada el pasado 20 de julio, fecha en que habría celebrado su cumpleaños, y que logró posicionarse como número uno en la lista "Mainstream Rock Songs" de Estados Unidos.

Las canciones que conforman el nuevo lanzamiento fueron grabadas un año antes de su muerte.

"Todos nosotros podríamos usar su voz para ayudar y animar a la gente este año. Estoy tan orgullosa de él y de este disco maravilloso que para mí ilustra por qué siempre será querido, honrado y una de las mejores voces de nuestro tiempo", fue la declaración de la viuda del intérprete, quien además dio reconocimiento a sus hijos, Toni y Christopher, como promotores del proyecto.

Chris Cornell falleció el 18 de mayo del 2017 a causa de un suicidio luego de una presentación en Detroit con su banda Soundgarden, poniendo fin a su carrera con seis álbumes de estudio bajo este nombre y cinco más como solista, siendo "Higher Truth" el último.