Inicia vacunación en Matamoros

A partir de este sábado y hasta el próximo 25 de marzo se pondrá en marcha la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para personas adultas mayores de 60 años del municipio de Matamoros.

El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado dijo ayer que la meta es aplicar 10 mil vacunas de la farmacéutica Sinovac en más de 9 sedes. Este 20 de marzo la inoculación se llevará a cabo en San Antonio del Coyote, específicamente en el auditorio del ejido Coyote y acudirán habitantes de ejidos aledaños. El lunes 22 de marzo, la vacunación continuará en la escuela primaria del ejido Flor de Mayo y en la escuela primaria del ejido Hormiguero.

Para el martes 23 de marzo, las dosis se aplicarán a las personas de la tercera edad en la escuela del ejido El Consuelo y en la plaza principal de la comunidad 20 de noviembre. El miércoles 24 de marzo se continuará con la vacunación en el foro ejidal de Santo Niño Aguanaval, en la escuela primaria del ejido Petronilas y en la escuela primaria del ejido Vicente Guerrero.

Para la población de la cabecera municipal de Matamoros, la inoculación será hasta el 25 de marzo por lo que en los próximos días se darán a conocer los puntos de vacunación. El funcionario federal informó que el sábado 20 y el domingo 21 de marzo se instalarán puntos de asignación de cita, para registrar en la plataforma nacional a aquellas personas que no se inscribieron en su momento.

El horario será de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la escuela secundaria técnica número 1; en la escuela secundaria técnica número 2; en la Plaza "Chuy Ríos Rueda"; en la Plaza de Valle Hermoso y en la Plaza Principal. Estas dosis forman parte del embarque que aterrizó el pasado jueves en Torreón con 18 mil vacunas. El resto será aplicada en el municipio de San Pedro de las Colonias.

Para evitar aglomeraciones y molestias entre la ciudadanía, Flores Hurtado aseguró que la vacunación se realizará por citas. Previamente se contactará vía telefónica a las personas beneficiarias por lo que no es necesario que acudan a hacer filas y estén de pie.

"Pedirle a la gente que atienda la cita, que esperen la llamada, no es necesario que vayan a hacer fila a los puestos de vacunación, toda la gente será vacunada. Nuestro objetivo es que vayan en orden a través de citas, lleguen, rápido, hagan su proceso y se vayan a su casa después de media hora de observación".

Tome nota

Las citas serán en base al Registro Nacional de Vacunación y que de cualquier forma de instalarán módulos de información en las sedes para atender aquellas personas que no se hayan registrado. Ahí mismo se les agendará una cita. *El delegado dijo que será un proceso "muy ordenado" y exhortó a la comunidad a que solo atiendan las llamadas de los Servidores de la Nación y que no atiendan convocatorias que no provengan de la Secretaría del Bienestar Social.