Pedirá banca móvil geolocalización

A partir del próximo 23 de marzo los clientes de los bancos en México deberán permitir la geolocalización de sus dispositivos móviles como una medida preventiva a operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), esta medida solamente se usará en las aplicaciones móviles de los bancos y los datos de ubicación serán resguardados por las instituciones financieras, con lo que asegura no serán compartidos con terceros.

La medida busca confirmar que el dispositivo móvil donde el usuario utiliza la aplicación de los bancos corresponde al registro que ya tienen los bancos, de lo contrario, no se permitirá la operación. El organismo ejemplificó que en caso de que un cliente realice una compra en un establecimiento y a los pocos minutos se registra otra compra en un lugar muy distante, la geolocalización servirá para determinar si se está realizando una operación irregular.

En caso de que el usuario no acepte que la aplicación bancaria le pida su geolocalización, no podrá utilizarla para realizar operaciones; sin embargo, tendrá acceso normal a otros servicios bancarios, como cajeros o sucursales. La medida solamente aplica a dispositivos móviles, como teléfonos, tablets o laptops. No aplica en compras con tarjetas bancarias.

Cabe recordar que la medida obedece a disposiciones legales en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo, incluido en las disposiciones de carácter general al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada el 22 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con información de las autoridades financieras, el principio de esta medida es similar a otras aplicaciones, que al iniciar sesión en un dispositivo distinto al registrado en un inicio mandan un mensaje al usuario para verificar si él fue responsable de la operación o la desconoce y en consecuencia bloquearla.