Piso 21 y El amor en tiempos de perreo

Sin duda, uno de los grupos que se ha logrado consagrar con el paso de los años es Piso 21. Y no es de extrañarse, el talento de cada uno de sus integrantes los ha colocado en el gusto de millones de personas, escenarios alrededor del mundo y los primeros lugares de diversos charts musicales. No hay plazo que no se cumpla y la espera por fin ha terminado, el tercer disco de estudio de Piso 21 ya salió.

Luego del lanzamiento de Piso 21 en el 2012 y Ubuntu, hace casi tres años, la agrupación conformada por Dim, Pablito, El Profe y Lorduy, presentan su tercera producción discográfica titulada El amor en los tiempos del perreo. Para este nuevo trabajo, sus integrantes quisieron demostrar su evolución musical y cómo han perfeccionado el trabajo que realizan al estar dentro del estudio, dando como resultado un sonido fresco y al mismo tiempo multifacético, algo que sin duda los ha llevado al éxito del que gozan hoy en día. Pero este álbum representa, de cierta manera, no sólo una evolución, sino también una revolución que viene desde la médula de sus miembros. Fue hace apenas dos años que la banda recibió con los brazos abiertos a Lorduy, el más nuevo de sus integrantes, con quien además de entablar una nueva química, demostraron su poder de adaptación, de crecimiento personal y musical, así como de sus ganas de compartir la magia que Piso 21 tiene, logrando hacerlo con estilo y sacando lo mejor de cada uno de ellos. El resultado ha sido por demás arrasador. Prueba de ello cada uno de los temas que han ido labrando el camino para este anticipado estreno, como lo ha sido el lanzamiento de temas como Más de la una con Maluma, quien volvió a unir su voz al lado del de Piso 21 cuatro años después de su primera colaboración y con quien han conseguido, hasta la fecha, más de 36 millones de reproducciones tan sólo con su video oficial y logrando ingresar a la lista de los 10 mejores airplay de Estados Unidos, Pa olvidarme de ella con. Cristian Nodal, Una Vida para recordar ft. Myke Towers, Mami ft. Black Eyed Peas, Dulcesitos con Zion & Lennox y Querida con Feid. Cada uno de estos lanzamientos ha venido a demostrar el crecimiento que el grupo nominado al Latin Grammy ha tenido tanto dentro como fuera de los escenarios, el trabajo y la búsqueda constante por mejorar dentro del estudio, sus ganas de crecer al lado de millones de personas que los escuchan y que bailan sus canciones.