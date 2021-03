Cinco hospitalizados tras choque de camioneta contra multitud en Hollywood

El accidente ocurrió justo antes de las 16:00 horas, indica CBS Los Angeles. Cinco personas fueron trasladadas a un hospital local, al menos cuatro de los cuales se encontraban en estado grave o crítico, según los bomberos.

Según los informes, el conductor fue detenido en el lugar.

Major traffic collision in the area of Hollywood & Highland. Preliminary reports of five pedestrians struck by a vehicle, with three of the victims listed in critical condition. Please avoid the area. pic.twitter.com/VmBfIMkVSB