Mark Zuckerberg lanza criticas contra actualización de Apple

El mundo de la tecnología parece enorme. Sin embargo está controlada por unas cuantas empresas, la mayoría originaria de Estados Unidos que no siempre se ponen de acuerdo sobre lo que significa el respeto a la privacidad de los consumidores. En ese sentido el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha dejado en claro que no está de acuerdo con la próxima actualización de privacidad de Apple.

Desde hace tiempo, Zuckerberg había declarado que los cambios en los términos de servicio de la compañía de la manzana podría afectar el negocio de las pequeñas empresas. Lo que sucede es que ahora las plataformas que deseen llegar a los usuarios de Apple, incluida la red social Facebook, deberán pedir su permiso para rastrear su actividad en otras apps y en la web.

Apple ha afirmado que la intención con esta actualización, que podría entrar en vigor en los próximos días, es brindar a los usuarios más control sobre sus datos. Sin embargo, ayer jueves, Zuckerberg, en una sala en la plataforma de audio Clubhouse, insistió en que los cambios afectarán a pequeños negocios y desarrolladores. Es decir, aseguró que el problema no es de Facebook en sí, sino de los miles de millones de dólares que los anuncios generan a través del rastreo de los usuarios, la mayoría de los cuales son pequeñas empresas.

"La realidad es que estoy seguro de que podremos manejar bien esa situación y estaremos en una buena posición. Creo que es posible que incluso estemos en una posición más fuerte si los cambios de Apple alientan a más negocios para realizar transacciones comerciales en nuestras plataformas", dijo Zuckerberg pero agregó que no espera que los pequeños negocios y los desarrolladores corran con la misma suerte.

Facebook no es la única empresa que tiene problemas con Apple. El CEO de Spotify, Daniel Ek, mencionó que el servicio de transmisión de música presentó una queja antimonopolio contra la compañía de la manzana ante la Comisión Europea en 2019. La queja se centra en parte en el recorte del 30% que Apple toma de todas las compras dentro de la aplicación. "Mi opinión es que esto es muy perjudicial, no solo para Spotify, sino para todo el ecosistema más amplio de desarrolladores y creadores de aplicaciones, y esta es también la razón por la que presentamos la queja formal", dijo Ek.

Basándose en los comentarios de Ek, Zuckerberg agregó que Facebook tuvo que enfrentarse a Apple para evitar que tomara parte de un producto de noticias que Facebook construyó durante la pandemia. "Creo que este es un gran problema", dijo.

Una rivalidad que lleva tiempo

La rivalidad entre Apple y Facebook no parece obvia. Casi todos los ingresos de la red social dirigida por Mark Zuckerberg provienen de la publicidad, mientras que las ganancias de Apple se deben principalmente a la venta de sus dispositivos y su tienda virtual App Store. Entonces, se puede decir que las dos empresas no compiten realmente entre sí, aun así, simplemente no se gustan.

Durante años, Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, afirmó que Facebook trata a sus usuarios como "un producto" para ganar dinero con la publicidad y que juega con su privacidad.

Zuckerberg, mientras tanto, señala que los productos de Apple son caros y asegura que la empresa de la manzana tiene motivos ocultos para criticar a Facebook.

La actualización de Apple de los cambios en los permisos que ahora requerirán las plataformas, puede representar un problema enorme para la plataforma de Zuckerberg porque vende anuncios dirigidos a los usuarios para obtener ganancias, por lo que Facebook ha señalado abiertamente que esta iniciativa dañará su negocio.

El año pasado en una carta en donde se explicaba que los nuevos términos entrarían en vigor en 2021, Jane Hovarth, de Apple, declaró: "Los ejecutivos de Facebook han dejado en claro que su intención es recopilar la mayor cantidad de datos posible. Este desprecio por la privacidad del usuario continúa expandiéndose".

Facebook respondió diciendo que Apple usa "su posición dominante en el mercado para privilegiar su propia recopilación de datos mientras que hace casi imposible que sus competidores usen la misma información. Afirman que se trata de privacidad, pero se trata de ganancias", indica el comunicado de la red social.

Y las declaraciones en contra de las compañías ya llevan años. En 2018, Cook dijo que Apple podría haber seguido el camino de Facebook usando datos para vender anuncios, pero que eligieron "no hacer eso". Sobre ese tipo de dichos Zuckerberg ha señalado: "Una frustración que tengo es que muchas personas parecen equiparar cada vez más un modelo comercial publicitario con estar fuera de sintonía con sus clientes. ¿Qué, creen que porque le pagan a Apple la compañía está alineada con ellos? Si Apple estuviera con ellos, abarataría mucho sus productos", afirmó.