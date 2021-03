VIDEO: Peleadora de UFC se desmaya durante pesaje

Julija Stoliarenko de 27 años enfrentaría este sábado 20 de marzo a la mexicana Julia Ávila; sin embargo al tratar de dar el peso se desmayó en un par de ocasiones y tuvo que ser atendida por el personal médico de la UFC.

La pelea fue suspendida después de esta lamentable situación y pone en juicio el riesgo y la integridad física de los peleadores al buscar dar un peso para las funciones de Artes Marciales Mixtas.

Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22 pic.twitter.com/3PjNMUGxFf