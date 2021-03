Se registra nueva protesta en Clínica del Magisterio de Torreón

Estalló el conflicto entre trabajadores de la educación en activo y jubilados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), este viernes realizaron una protesta contra el secretario general de la organización, Xicoténcatl Hernández, mismo al que acusaron de haber “dejado morir” la Clínica del Magisterio en Torreón.

Fue alrededor del mediodía que decenas de inconformes se aglomeraron con pancartas en el acceso de la Clínica del Magisterio, ante medios de comunicación reclamaron por la falta de medicamentos, carencias de personal, daños en la infraestructura del lugar y malos tratos de parte de la base administrativa, todo bajo la responsabilidad del propio Xicoténcatl Hernández, de quien exigieron su renuncia inmediata.

En un momento de la protesta se determinó irrumpir en el interior de la clínica para dejar que la prensa pudiera confirmar las afectaciones en todo el lugar, mismo que los propios manifestantes catalogaron ya como una “clínica fantasma”, en la cual resulta inviable pedir medicinas básicas y obtener consultas sencillas como parte de su derecho como agremiados a la Sección 38 del SNTE.

“Podemos ver y los invitamos a que pase, nosotros les vamos a abrir camino a que pasen y vean las condiciones en la que está la clínica, desde afuera ustedes pueden ver las condiciones de las jardineras… Sale ayer (jueves) el profesor Xico Hernández a decir que la clínica está funcionando con normalidad, lo desmentimos, es mentira esto, estamos peor que nunca, no tenemos nada, la atención ya no existe, nos abren cuando quieren y nada más para decirnos que las consultas son por teléfono, pero no contestan, es un insulto”, reclamó Hypatia Muñoz, quien formó parte de la manifestación.

Minutos más tarde de dicha declaración los inconformes ingresaron por la zona de Urgencias para llevar a representantes de la prensa a verificar las condiciones de la clínica, El Siglo de Torreón tomó nota de sanitarios fuera de servicio y con fauna nociva en el suelo, plafones incompletos y cables colgando del techo, sillones en mal estado, máquinas para Rayos X en desuso, así como de consultorios sin personal atendiendo, entre otras situaciones.

Al momento de estar realizando el recorrido representantes del personal administrativo intentaron impedir el paso de los quejosos, lo que desató un conflicto en el que se intercambiaron reclamos de toda clase.

“Que vean de una vez el robo descarado, no tenemos nada, no hay sillas, no hay mesas, no hay doctores, medicinas, no podemos seguir así… Que la gente sepa de esta crisis que tenemos, ya no se puede esconder”, reclamó otra de las manifestantes.

Por su parte, otros integrantes de la propia Sección 38 llegaron hasta el sitio para tratar de dialogar con las personas integrantes de la protesta, únicamente les informaron que ya habían llegado medicamentos y que la atención se estaba dando, aunque no brindaron mayores detalles al respecto.

Cabe señalar que otras áreas como la farmacia, zona de atención de pediatría y comedor, entre otras, lucían cerradas con candados.