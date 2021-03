El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado aseguró este viernes que la Federación tiene la responsabilidad y la coordinación del control del incendio forestal en la sierra de Arteaga, Coahuila. Incluso, dijo que el 80 por ciento del personal que se encuentra realizando tareas para sofocar el fuego en la zona es federal.

“Ha habido desinformación en el tema, lo que te digo en concreto es que la coordinación y todo el esfuerzo de la estrategia está en manos del Gobierno federal y el 80% del personal que está trabajando en la contención es personal federal”, apuntó.

Agregó que en el lugar hay un despliegue de 400 elementos y brigadistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). “CONANP es la gerencia regional de todas las áreas naturales protegidas no solo de Coahuila, del lado de Nuevo León, y el incendio está en los dos lados, CONANP está coordinando los trabajos y los esfuerzos de contención tanto en Nuevo León como en Coahuila”, dijo.

Reyes Flores Hurtado señaló que hay un evidente daño del bosque de la sierra de Arteaga y de cabañas de recreo.

“Evidentemente a nadie le gusta perder su patrimonio en ninguna contingencia, pero para nosotros es el mal menor porque es gente que no vive ahí, hasta ahorita tenemos detectadas solo a tres familias que tienen dañadas sus casas, de gente que sí vive ahí, para esas tres familias estamos solicitando un plan emergente de vivienda a través de Sedatu en el que podamos ofrecerles una reconstrucción de su casa con una inversión de hasta 200 mil pesos, esa parte ya la llevamos avanzada”, comentó.

El delegado dijo que ha planteado la aprobación del Programa federal Sembrando Vida para una campaña de reforestación en la zona afectada. “Con dos programas uno Sembrando Vida para contratar mano de obra de la sierra y el otro el Programa de Reforestación de la Conafor, hacer un esfuerzo conjunto para abarcar lo más que se pueda en la zona dañada”, afirmó.

El funcionario descartó la declaratoria de emergencia para Coahuila por parte del Gobierno federal dado que el incendio forestal de Arteaga no implica aún daños graves a la infraestructura o a la población.

“No es el caso todavía, la declaratoria de emergencia que está haciendo el Gobierno del estado fue una declaración económica que lo que provoca es un llamado a la población a la responsabilidad y a que no provoquemos ese tipo de daños pero no necesariamente es un procedimiento que tienen con la declaratoria de desastres del Gobierno federal, son dos cosas distintas. Para que tomes una declaratoria de emergencia del Gobierno federal tienes que justificar varias cosas, una de esas es daño grave a infraestructura, grave daño a la población, tienes que hacer un levantamiento y decir: ‘bueno, yo tengo 50 familias afectadas, 100 familias afectadas, ok, de acuerdo a las reglas de operación es un daño suficiente para generar una declaratoria de desastre y entonces bajar recursos extraordinarios a la zona. Afortunadamente aquí no hay daño a la población y a la infraestructura, vamos a ver qué sucede pero en el caso de que exista un daño a la infraestructura que justifique un procedimiento de declaratoria de desastre, apoyaremos lo necesario para que bajen recursos extraordinarios”.

Recientemente, la Conafor dio a conocer que se encuentran en operación helicópteros del estado de Coahuila transportando el personal a zonas de difícil acceso y haciendo vuelos de reconocimiento y el equipo aéreo MI-17 de Sedena con matrícula 1712 hace descargas de agua con líquido retardante.