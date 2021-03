Consejos para eliminar el azúcar de tu dieta diaria

Seguramente alguna vez escuchaste que el azúcar le hace mucho daño a nuestro cuerpo pero no sabes como eliminarlo de tu dieta.

Existen muchos alimentos que contienen azúcar y tal vez no lo sabías, el pan de barra, las pechugas de pavo, el puré de tomate envasado y hasta las bebidas deportivas contienen grandes cantidades que solo perjudican nuestro cuerpo.

Te compartimos algunos consejos para tener una dieta libre de azúcares.

Busca alternativas como tomar té preparado por ti o infusiones de frutas caseras, también puedes preparar tu propia agua de jamaica y evitar añadirle ese ingrediente que queremos eliminar, el sabor es un poco amargo pero es delicioso.

Puedes comer sandwich sin azúcares añadidos, ¿a qué nos referimos? No le agregues salsas o aderezos, el sabor al natural no es del nada desagradable como pudiéramos imaginar.

Muchas veces nos sentimos cansados y con ganas de comer cosas dulces, pero la mayoría de las ocasiones solo es deshidratación, por lo que te recomendamos beber más agua. Tu cuerpo se mantendrá hidratado y no será necesario comer ni un chocolate.

Elimina las harinas de tu día a día, el pan blanco y las galletas no son una buena opción. Puedes crear tus propios hotcakes con tu harina de avena casera (solo tritura muy bien las hojuelas), les puedes agregar la verdura como zanahoria o cualquier fruta que desees, serán tan saludables y ricos que no querrás probar algún otro que no sea el que tu preparaste.

Muchas veces pensamos que dejar de comer algunas cosas nos resultará difícil y no podremos conseguir ricos sabores, pero existen muchas opciones que nos permiten deleitar nuestro paladar con bombas mágicas hechas platillos.