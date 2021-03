Inicia recepción de solicitudes para préstamos Nueva Historia en Gómez Palacio

El Ayuntamiento de Gómez Palacio lanzó la convocatoria del programa “Préstamo para una Nueva Historia”, los cuales se otorgarán a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo.

Con estas acciones se busca apoyar a las personas que inicien o cuenten con un micronegocio, mediante estímulos económicos financiados que podrán solicitar y tramitar en la dependencia mencionada, para que puedan, ya sea iniciar o hacerlo crecer e incluso generar un nuevo empleo.

Los solicitantes que cumplan con todos los requisitos y logren acceder al beneficio, podrían recibir de los 3 a los 6 mil pesos sin el pago de intereses; los préstamos están dirigidos a propietarios de micronegocios o emprendedores de la zona urbana y rural, siempre y cuando no sean actividades agropecuarias o de ventas multinivel.

La ventanilla está abierta desde el día 16 de marzo y cerrará el 30 de este mismo mes del año en curso, por lo que deberán presentar su expediente completo con la documentación requerida antes de esta fecha.

Deberán llenar una solicitud de crédito y anexarla a su expediente que contendrá una cotización en hoja membretada o nota con sello del proveedor que suministrará los materiales, mercancías, mobiliario y/o equipo que desea adquirir con el financiamiento; copia simple de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte o cartilla militar); copia simple del comprobante de domicilio (reciente no mayor a tres meses de antigüedad) y del comprobante de domicilio del negocio (en su caso, no mayor a tres meses de antigüedad). Dos referencias personales (nombre y teléfono vigente), suscripción de un pagaré, fotografías exteriores e interiores donde se ubica o ubicará el negocio, un aval y/u obligado solidario con copia de identificación con fotografía vigente y de comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses.

Posterior a este paso, la dependencia realizará una visita al negocio o lugar donde se establecerá, para integrar al expediente, que será entregado a un comité interno para su análisis, evaluación y ser sometido a aprobación, en términos de las Reglas de Operación. De ser aprobada la solicitud, se realizará una reunión con los beneficiarios y sus avales para realizar y firmar el contrato.

En este se especificarán las obligaciones de los beneficiarios que deberán realizar el pago de sus mensualidades en las cajas de la Tesorería Municipal y entregar copia del recibo de pago en las oficinas de la Desarrollo Económico. Quienes hayan reembolsado totalmente su financiamiento, podrán obtener un financiamiento subsecuente por única ocasión, teniendo como monto máximo hasta el doble de lo otorgado en la primera etapa.

Los interesados deberán presentarse en las oficinas de la Dirección de Desarrollo y Turismo, ubicadas en bulevar Ejército Mexicano, kilómetro 2.5, en el Fraccionamiento La Feria, al interior de la Expo Feria Gómez Palacio.