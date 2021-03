'Canelo' confirma sede de su combate ante Billy Joe Saunders

“Con mucho gusto regresaré a pelar a Texas en el @ATTStadium de Arlington. Nos vemos este 8 de mayo”, escribió tapatío en sus redes sociales.

Cabe señalar que, en este recinto donde “Canelo” y Billy disputarán la unificación del título de las 168 libras, no es obligatorio el uso del cubrebocas, ya que el estado ha permitido a la ciudadanía dejar de portarlo.

#CaneloSaunders tiene sede Con mucho gusto regresaré a pelear a Texas en el @ATTStadium de Arlington. Nos vemos este 08 de Mayo

#CaneloSaunders has a venue With excitement I'll be returning to fight in Texas at the @ATTStadium in Arlington. See you on May 8th pic.twitter.com/zywXykBXET