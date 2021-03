Elton John llama 'hipócrita' al Vaticano por no bendecir uniones homosexuales

El extravagante artista acusó a la sede de la iglesia católica de "hipócrita" a través de su cuenta personal de Twitter.

Y es que el intérprete de Your Song se fundamentó al decir que la organización invirtió en su película biográfica Rocketman, la cual muestra su matrimonio con su actual pareja, David.

"¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque "son pecado" y, sin embargo, obtener una feliz ganancia al invertir millones en Rocketman, una película que celebra la felicidad de mi matrimonio con David? #hipocresía", escribió el músico.

Elton John acompañó su publicación con un par de fotos de un diario en el que se habla de la declaración del Vaticano junto a la imagen de otro rotativo donde se menciona la inversión que hizo en el filme.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” - a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd