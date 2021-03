Angelina Jolie quiere hundir a Brad Pitt

A casi cinco años de haberse separado de Brad Pitt, Angelina Jolie acusó al padre de sus hijos de violencia doméstica durante su juicio de divorcio.

El medio estadounidense The Blast, informó que los hijos de ambos podrían testificar en contra de su papá y señaló que la actriz presentó documentos ante el tribunal que respaldan su acusación, y de igual modo estaría preparando más pruebas de abuso contra el histrión. Esta no es la primera vez que el protagonista de Ad Astra recibe señalamientos de este tipo.

El mismo año en el que inició la solicitud de divorcio en 2016, Brad fue investigado por el FBI y los servicios sociales en Los Ángeles por una denuncia de la famosa, quien lo acusó de abuso verbal a su hijo Maddox, de entonces 13 años, durante un viaje en un jet privado. Meses después fue absuelto por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, al no poder corroborar el supuesto hecho.

Hasta el momento, Brad Pitt no ha hablado públicamente sobre la acusación, pero de acuerdo con Us Weekly, una fuente cercana al actor asegura que el señalamiento de Jolie es un intento de "lastimarlo" y señaló que en los últimos años la actriz ha hecho varias afirmaciones sobre el ganador al Oscar que no han sido comprobadas.

"Durante los últimos cuatro años y medio ha habido una serie de afirmaciones hechas por Angelina que han sido revisadas y no corroboradas", afirma la presunta fuente a la publicación. "Los niños han sido utilizados por Angelina para lastimar a Brad antes", añadió.