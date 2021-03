Desconocen cuándo llegarán dosis a Gómez Palacio

La Secretaría de Salud en Durango aún no tiene una fecha para iniciar con la vacunación contra COVID-19 en el municipio de Gómez Palacio. No descarta que con el nuevo lote de vacunas que arribaron al país este jueves, el estado se pueda ver beneficiado.

El titular de la secretaría, Sergio González Romero, dijo que todavía no hay una fecha para emprender la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación en la que se atienden a los adultos mayores de 60 años en el municipio de Gómez Palacio.

"Aún no pero ya espero que próximamente se vea beneficiado Gómez Palacio", declaró en su rueda de prensa. Asimismo, comentó que no se descarta la posibilidad de que el estado se vea beneficiado con el millón de vacunas Sinovac procedentes de Hong Kong que arribaron ayer al país.

"Sí es posible que lleguen a Durango pero nosotros daremos la información y cuando tengamos la seguridad y el número de dosis a aplicar, entonces lo daremos a conocer para evitar falsas expectativas", comentó el titular de Salud.

Al corte de ayer, en toda la entidad se han aplicado más de 50 mil vacunas contra el COVID-19 de las diferentes farmacéuticas entre ellas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.

En total se han atendido 10 mil 728 trabajadores de la salud con la inmunización, entre segundas y primeras dosis, así como 42 mil 792 adultos mayores, todos en su primera dosis.

Por otra parte y ante el incremento en el número de casos y defunciones por contagio, así como por el número de hospitalizados por complicaciones al contraer el virus SARS-CoV-2, el secretario de Salud llamó a evitar reuniones sobre todo familiares y sociales, y en lo general a no salir si no es necesario.

"Nuestro incremento en atención hospitalaria y eso nos pone en riesgo por eso no debemos de tener la movilidad que se está viendo y evitar las reuniones… Recuerden que esta Semana Santa es diferente a todas en cien años, entonces la súplica es si no hay necesidad de moverse, no hacerlo", pidió el titular de Salud.

Fase dos

