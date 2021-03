Deben casi tres meses de sueldo a docentes en La Laguna de Coahuila

Docentes de la Región Lagunera de Coahuila adscritos al Programa Nacional de Inglés (Proni) y que prestan sus servicios en escuelas públicas de nivel básico protestaron para denunciar el adeudo de casi tres meses de sueldo por parte de las autoridades educativas y que es por concepto de alrededor de 30 mil pesos.

Un grupo de inconformes que se manifestaron ayer en la Plaza Mayor de Torreón recordaron que Proni es un programa federal perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y coordinado por el Estado que busca fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera entre la comunidad estudiantil. Indicaron que fue el pasado 18 de enero de 2021 cuando les renovaron su contrato a cerca de 290 docentes en todo el estado, de los cuales 60 se concentran en esta Comarca Lagunera.

"Pero el pago no nos ha llegado, ya hemos hablado a las oficinas de Proni que están en Saltillo, nos hacen referencia de que ellos ya pasaron la relación de los maestros desde marzo pero no ha habido respuesta del pago. No sabemos en manos de quién está nuestro pago, solo dicen que no se ha liberado el recurso", señaló Karina Ramírez Lavenant, maestra del Programa de Inglés desde hace casi 10 años. Los quejosos exigieron su pago pues derivado de la pandemia por el COVID-19 requieren llevar el sustento a sus hogares y pagar algunos servicios básicos que no pueden esperar.

Por su parte, María Cristina Avilés de León, docente de Proni desde hace 10 años, pidió a las autoridades que ya les paguen su sueldo "porque nosotros no estamos viniendo aquí a estarles pidiendo nada de a gratis, ya trabajamos, ya hicimos nuestro esfuerzo, somos gente muy profesional, que nos desvelamos, que constantemente nos capacitamos, no es justo que ahorita y que debido a la pandemia no tengamos ni siquiera para comprarnos una aspirina, una pastilla, no se vale. No estamos pidiendo más que lo que merecemos porque es producto de nuestro esfuerzo".

Aseguraron que con todo y los adeudos, ellos siguen impartiendo sus clases a distancia en horario de 8:00 a 13:00 horas, aunque también dudas de padres y madres de familia fuera de ese tiempo.