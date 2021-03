VIBREMOSPOSITIVO

¿Y POR QUÉ NO SOMOS TODOS IGUALES MA?

Todos los días recibimos en nuestra institución Yad Rajamim a mamás y papás que preocupados se acercan a nosotros para decirnos que sus hijos llegan de la escuela con varias preguntas y que muchas veces no saben que contestarles.

La verdad es que en el mundo en el que vivimos hoy en día ya no es tan complicado responderle a tu hijo cuando te dice: - mamá, a mi amigo le dejan usar la tablet todos los días-, o -a mi amiga la recogen sus abuelos del colegio-, la mayoría de los padres contestan: "cada familia es diferente" le explican que cada familia tiene sus propias normas en casa y que, por ejemplo, no todos los niños tienen a sus abuelos cerca.

Sin embargo, esto forma parte de una cuestión más amplia y compleja: actualmente existen muchos tipos de familias y todas merecen nuestro respeto y aceptación. Tenemos padres y madres solteros/as, viudos, separados, divorciados, que viven o no en la misma casa, parejas con grandes diferencias de edad entre ellos, familias con miembros de diferentes razas, parejas de hombres o de mujeres, niños adoptados y otros fruto de inseminación artificial, entre otros ejemplos.

A veces, en una misma casa, conviven abuelos, tíos, hermanos fruto de relaciones anteriores de alguno de los miembros de la pareja, etc. Una familia, por lo tanto, puede estar formada por muchas o pocas personas, y de parentesco y edades muy diversos.

En Yad Rajamim tenemos la firme convicción de que lo importante en una familia no es el número de miembros, su edad u orientación sexual, sino el amor, cariño y respeto mutuo entre ellos.Desgraciadamente nos hemos dado cuenta de que vivimos en una sociedad que, dicho sea de paso, se quedo con creencias del siglo pasado y que siguen creyendo que lo que no es lo que ellos calificarían como "normal" no está bien y así lo transmiten a sus hijos.

Tenemos el deber como sociedad de enseñar a nuestros hijos, y algunas veces a los adultos también, que, a pesar de nuestras creencias y nuestros prejuicios, aveces inconscientes, a ver los diferentes tipos de familias de una manera normalizada y hacerles ver que existen diferentes realidades, todas ellas respetables. Se trata de algo que ven cada día a su alrededor, que comentan con sus amigos y compañeros de escuela y es un tema que no podemos obviar en casa.

La transformación del concepto clásico de familia forma parte de un debate más amplio y que ya hemos mencionado otras veces: la necesidad de enseñar a nuestros/as hijos/as a aceptar la diferencia y respetarla.

Una conversación de este tipo puede dar lugar a tratar temas tan variados como la homosexualidad o el fallecimiento de un progenitor. Temas importantes para el crecimiento de nuestros hijos, que poco a poco irán desarrollando su propio criterio en este mundo diverso y en constante cambio.

Ayudémos a nuestros hijos a sentirse orgullosos de la unicidad de su tipo de familia, enseñándoles a respetar y aceptar la diversidad

Existiendo tantos tipos de familias, en las que frecuentemente se mezclan también culturas y creencias diversas, no puede resultarnos extraño que los hábitos, normas y formas de educar en casa sean también numerosas, respetémoslas todas.

Personalmente, creeo que no hay una única respuesta para nuestras dudas como padres, pero nuestras ganas de aprender seguro que nos ayudarán a hacerlo mejor cada día.

¡Papás, esforcémonos tantito!

