Anuncian Torneo de Golf de Semana Santa

on infinidad de premios para los participantes y luego de un año de ausencia debido a la pandemia del COVID-19, se presentó la edición 2021 del Torneo de Golf de Semana Santa en el Campestre Gómez Palacio.

Autoridades del club deportivo de la Laguna de Durango, dieron a conocer los pormenores de la competencia que se realizará en dos semanas, con los más exigentes protocolos de sanidad, solicitados con anticipación.

Y es que los tradicionales eventos sociales no se verificarán como en otras épocas, para evitar la aglomeración de personas, sobre todo en los lugares cerrados que no cuentan con la suficiente ventilación.

Los detalles fueron dados a conocer por el comité organizador encabezado por Don Richard Rojas Benítez, así como miembros del consejo de administración, Armando de Lara y Sergio Martínez Ornelas, además del Profesional, Francisco Contreras. Como invitado estuvo el juvenil Iván Villaseñor, participante en la Gira Infantil y Juvenil de Golf de la Zona Norte.

A 36 HOYOS

En cuanto a las rondas de juego, se verificarán durante el viernes 2 y sábado 3 de abril, en 5 diferentes categorías para Caballeros que saldrán de marcas blancas y la Primera de azules, Damas que lo harán de rojas y Senior's, que pegarán de las doradas.

La categoría Primera, la jugarán quienes tengan registrado hándicap de hasta 6.9 y jugarán al 80 por ciento en stroke play (golpes), la A (7.0-11.5), B (11.6-16.2), C (16.3-20.8) y D (20.9-31.9) que también lo harán al 80 % en stable ford (puntos).

Se premiará con trofeos, a los tres primeros lugares de cada categoría, así como al primer lugar Gross en la Primera. La categoría con menos de 8 jugadores, se declarará desierta, cerrándose las inscripciones, el jueves 1 de abril a las 17:00 horas.

Habrá premios para los primeros Hole in One en los hoyos 12 y 16, que consistirán en automóviles último modelo. En caso de caer segundos hoyos en uno, se les considerá mejores O'yes. Si no hay tiro perfecto en el 12, el auto se rifará en la ceremonia de premiación, donde habrá más obsequios.

Para los premios O'yes, se dividirá en dos categorías: Primera, A y B, además de la C, D, Damas y Senior's, para premiarse a las cuatro mejores de manera general, en todos los par 3 del campo (hoyos 3, 7, 10, 12 y 16).

Los primeros ganarán 4 mil pesos, los segundos 3 mil, los terceros 2 mil, mientras que los cuartos que dejen la pelota más cerca de la bandera, obtendrán mil pesos.

TIRO ESPECIAL

La presente edición, tendrá una modalidad diferente, ya que durante jueves y viernes fuera de la ronda de juego, los participantes tomarán parte en una calificación especial, en un tiro de 50 yardas en el hoyo 18.

Los mejores 10 tiros, participarán el sábado en un tiro especial de 175 yardas. El primero que emboque la bola desde esa distancia desde el fairway del hoyo 18 a la bandera, ganará un simulador de golf con un valor de 25 mil dólares.

Las inscripciones por jugador para el torneo, será de 2 mil pesos y no habrá devoluciones del monto.

24 GOLFISTAS es el cupo máximo por categoría, en Caballeros, Damas y la de Senior's.