Preocupa déficit de inscripción de alumnos en Durango

Ante la deserción que se registra en la educación media y superior, los directores y rectores de las instituciones han manifestado su preocupación por que se agilicen los procesos para el regreso a las clases presenciales y, de manera más inmediata, para que los estudiantes puedan llegar a las instituciones.

En tal sentido, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Tomás Palomino Solórzano, ejemplificó que en la actualidad hay casos tanto en La Laguna como en la capital del estado donde el transporte público no está llegando hasta las Politécnicas, debido a que no hay clases presenciales.

De ahí que los estudiantes no se pueden ni inscribir ya que no tienen cómo llegar a sus escuelas. "Muchas veces el tema no es la decisión de inscribirse sino la imposibilidad de hacerlo".

Dijo que en la educación media superior como superior hay una baja considerable de estudiantes, pese al esfuerzo que se ha hecho. Asimismo, el proceso de vacunación va lento por lo que la estadística refiere que en México la situación es crítica.

Además, enfatizó que no se puede vacunar a unos y dejar de lado a otros, por lo que consideró que tendrán que ser contemplados tanto alumnos como profesores en la inmunización.

Adicionalmente, expuso que se debe contemplar que hay adultos mayores laborando en las universidades y tecnológicos, siendo hasta el 80 por ciento en algunas.

Mencionó que se hizo una encuesta a los directores y están de acuerdo en que tienen que volver a las clases presenciales, pero se requieren recursos para que sea un retorno seguro, considerando la vacunación, el hacinamiento en las aulas, los profesores faltantes y los filtros.

Refirió que en Saltillo, Coahuila, hay 120 escuelas ya están en clases presenciales porque tienen la capacidad para que eso ocurra y el proceso de vacunación ha sido diferente, pero en el contexto de Durango se tiene que analizar cómo avanzar.

Deserción

Analizan motivos de la baja inscripción:

*Reconocen los esfuerzos que se han hecho por parte de las autoridades y las familias.

*Las rutas que antes llegaban a las escuelas en la actualidad no están haciendo sus recorridos completos porque no hay clases presenciales.

*Consideró que se debe incluir en el esquema de vacunación tanto a profesores como a alumnos, para una mayor seguridad.