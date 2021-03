Hay personal suficiente para apoyar en incendio de Arteaga: alcalde de Torreón

Existe personal suficiente para apoyar al Gobierno de Coahuila en su combate al incendio forestal de Arteaga, así lo indicó ayer jueves el alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, quien señaló además que la Dirección de Protección Civil Municipal tiene una disponibilidad total para coordinar acciones con la Coordinación Estatal de Protección Civil y con autoridades locales en la región sureste.

Lara Galván puso como ejemplo el incendio ocurrido durante el miércoles en el municipio de Matamoros, mismo al que enviaron personal y unidades de Bomberos y Protección Civil para sofocar el fuego en un depósito de vehículos y respaldas a rescatistas de esa ciudad.

"No han solicitado formalmente apoyo para trasladar elementos de bomberos hacia Arteaga, él (director de Protección Civil Torreón) actúa en un grupo estatal y ahí mismo se solicitan de manera inmediata cuando hay necesidad de algún respaldo, entonces ahí no ha habido… Hay la disposición y hay personal para apoya, ayer (miércoles) nada menos en el tema de Matamoros se desplazaron unidades y personal para respaldar a los compañeros de ese municipio, entonces hasta ahorita no ha habido la solicitud y en el momento en que lo hagan se podrá disponer del personal para apoyar".

Por su parte, el jefe de Protección Civil de Torreón, Alfonso Mijares, confirmó que se mantienen pendientes en caso de apoyo para a, en tanto se refuerza la vigilancia a nivel local y en apego a las precauciones por temporada.

"Este año el comandante Francisco Martínez de bomberos convocó a lo que es la Zona Metropolitana, se creó una fuerza de reacción en materia de Protección Civil y bomberos, hemos apoyado a varios municipios, en este caso el día de ayer (miércoles) nos tocó apoyar a Matamoros… Estamos en constante colaboración", señaló Mijares.

Arteaga

Incendio forestal.

*El incendio en la Sierra de Arteaga ya ha arrasado con cerca de cuatro mil hectáreas.

*El gobernador Miguel Riquelme informó que son 450 personas de los tres órdenes de gobierno las que se han abocado al combate del incendio.

*Para sofocar las llamas, Coahuila y Nuevo León cuentan con cerca de 540 brigadistas.