Presentan Anual de Golf de Semana Santa en Gómez Palacio

Con bombo y platillo, se anunció en el Campestre Gómez Palacio, la edición 2021 de su tradicional Torneo de Golf de Semana Santa.

Y es que tras un año de ausencia, debido a la pandemia del COVID-19 que pegó hace un año en el país, las autoridades del añejo club deportivo, dieron a conocer los pormenores de la competencia que se realizará la primera semana de abril.

En cuanto a las rondas de juego, se verificarán durante el viernes 2 y sábado 3, en 5 diferentes categorías para Caballeros, además de Damas y Senior’s.

Habrá premios para los primeros Hole in One en los hoyos 12 y 16, que consistirán en automóviles último modelo. En caso de caer segundos hoyos en uno, se les considerará mejores O’yes. Si no hay tiro perfecto en el 12, el auto se rifará en la ceremonia de premiación.

La presente edición, tendrá una modalidad diferente, ya que durante jueves y viernes fuera de la ronda de juego, los participantes tomarán parte en una calificación especial, en un tiro de 50 yardas en el hoyo 18.

Los mejores 10 tiros, participarán el sábado en un tiro especial de 175 yardas. El primero que emboque la bola desde esa distancia desde el fairway del hoyo 18 a la bandera, ganará un simulador de golf con un valor de 25 mil dólares.