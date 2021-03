Raquel Olmedo, reconocida actriz de gruesa voz e imponente actitud

Raquel Olmedo es una mujer elegante, con mirada intensa y una voz grave, clara y segura. Nació en Cuba, y su primer amor no fue el actuar ante las cámaras, sino el cantar ópera ante miles de personas, por ello estudió cuatro años en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana, cuando de pronto se le presentó la posibilidad de actuar y ese otro arte la atrapó para siempre.

Fue la actuación la que la trajo a México en 1959, al principio, en los 60, trabajó en el "Teatro Familiar de la Azteca", y poco a poco se fue conectando con más y más programas, pero nunca dejó de lado su gran amor, la música.

Ya en México, la Secretaría de Gobernación le otorga el permiso para traer a sus familiares al país (papás y su hermano), pero que no pudo cumplir por falta de dinero. En algunas entrevistas, Raquel rompe en llanto cuando recuerda ese momento y al personaje que le tendió la mano fue Valentín Pimstein.

"Me habla el señor que produce, Valentín Pimstein, pero no sabía nada de lo que estaba pasando y lo hice, le dije: 'señor me pasa esto', me preguntó cuánto era y le dije que no sabía, fui dos días después y me dijo: 'cuenta con eso', fue él el que me permitió traer a mi familia para acá", recordó para el canal Tlnovelas.

Tras la muerte de sus padres, Olmedo regresó a la isla caribeña, sin embargo, tuvo una mala experiencia, ya que no le permitían regresar a México, lugar en donde hizo su hogar de residencia al cual consiguió regresar.

La artista recordó que su estancia en La Habana fue terrible, ya que en el 2003 cuando quiso salir nuevamente de allá, le fue retirado su pasaporte, el cual ya era mexicano, pero al final explicó que todo se arregló y se lo devolvieron.

Raquel ha actuado en teatro, cine y televisión, donde ha recreado innumerables personajes, pero también se ha dado el tiempo para hacer música. En 2010 lanzó el disco "Con el alma en cueros", donde incluye covers como "Me cuesta tanto olvidarte".

También ha lanzado discos como "Tú, siempre tú", "No señora", "Mitad mujer mitad gaviota", entre otros. También ha cantado corridos junto a su compadre, Ignacio López Tarso, en un proyecto con el que recorrieron todo el país y realizaron giras internacionales.

En 2018 hizo su más reciente aparición en una telenovela, "Por amar sin ley", donde interpretó a Astrid Domínguez. También participó en la segunda temporada de "Esta historia me suena".

Trabajó en "Piel de Otoño", "Bajo un mismo rostro", "Esmeralda" entre muchas otras telenovelas en donde ha dado vida a personajes nobles, fuertes.

Raquel Olmedo está intubada por Covid-19

Este jueves, la cantante Lolita de la Colina dio a conocer que su colega y amiga Raquel Olmedo se encuentra internada en el hospital tras dar positivo al coronavirus.

Lolita informó a través de su cuenta de Facebook que la actriz y cantante de 83 años está en cuidado intensivo y ha sido intubada.

"Mi gran amiga Raquel Olmedo ha sido internada en un hospital en la Ciudad de México con Covid. Su nombre real es Anisia Xiomara Orama Leal. Está en cuidado intensivo intubada", se lee.