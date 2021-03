No quería atacar a Juanpa Zurita: Carlos Ballarta

La razón de hacer referencia al youtuber Juanpa Zurita en el capítulo "Qué mensos son los whitexicans", del podcast "Status Qlo", no fue atacarlo o pelear con él, según explica el standupero Carlos Ballarta, sino quería ilustrar su punto de vista sobre la discriminación y las diferencias sociales.

"De ahí que el morbo se fuera en que le dije o no algo. No es nada en contra de él, pero creo que Juanpa ilustra muy bien el punto que quería dar a entender en el podcast que era cómo hay personas que viven en otra realidad completamente distinta a la que vive la mayoría de las personas en el país", afirmó el comediante en entrevista.

Lo que dio pauta a que Ballarta mencionara a Juanpa fue que el youtuber subió una historia del Instagram cuando murió George Floyd, donde mencionaba que le costaba un poco entender que ocurriera esto en EU, cuando en México no ocurre lo mismo. Entonces el comediante describió la forma en que Zurita es un privilegiado por la vida que tiene, a diferencia de alguien como él.

"El comentario me hizo sentir aludido porque mi familia y yo habíamos pasado una situación de violencia por parte de un policía. A nosotros no nos mataron, pero fuimos hostigados por más de un año por esta persona; por eso me pareció bueno señalar eso para ilustrar el punto sobre las diferencias socioeconómicas entre una persona y otra, en ese caso entre él y yo".

El comediante aseguró que a pesar de toda la polémica que se generó en torno a este podcast, Juanpa no le ha reclamado o hecho algún comentario al respecto, pero considera que las cosas están bien entre ellos.

Por el momento, Carlos Ballarta se dice muy feliz por "Dios está muerto", show que ofrecerá esta noche en el escenario del Teatro del Parque Interlomas, después de un año sin presentarse en un recinto como éste debido a la pandemia, lo que ha llevado su espectáculo a la modalidad autoteatro y clubes de comedia que han abierto con aforos reducidos.

En su espectáculo el standupero habla de religión, pero no es el tema central, ya que también aborda aspectos como qué es ser padre o la disparidad de género. No obstante eligió ese título porque engloba a la perfección todo lo que se habla en esta rutina que el año pasado fue cancelada en una fecha en Querétaro.

"Son muchas las cosas que se conjuntan para que suceda este tipo de cosas, tanto la ideología de quienes se encargan de dar los permisos para los teatros, los partidos políticos que tienen la administración de tal o cual municipio, también qué tan conservadora puede ser la audiencia en distintas partes del país, porque varía dependiendo la zona de la República".

La comedia de Carlos Ballarta se define por ser muy franca y directa, algo que asegura, hace que mucha gente se sienta aludida y hasta se llegue a molestar, pero el comediante asegura que esto es sólo mera coincidencia.