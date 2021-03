Armie Hammer es investigado por presunta violación a menor de edad

El Departamento de Policía de Los Ángeles, California abrió una investigación en contra del actor Armie Hammer luego de que una joven lo acusara de violación.

El pasado martes, la joven 'Effie' de 24 años de edad lo acusó de manera pública de violación en un acto violento de cuatro años el 24 de abril de 2017 cuando ella tenía 20 años, cuando aún era menor de edad ante las autoridades estadounidenses.

En una conferencia de prensa junto a su abogada, Gloria Allred, Effie aseguró que Hammer la golpeó en repetidas ocasiones contra la pared durante la agresión sexual, dejándole moretones y golpes en todo el rostro y cuerpo.

"Durante esas cuatro horas intenté quitarme, pero él no me lo permitió. Pensé que me iba a matar", aseguró mientras lloraba.

Allred compartió que su cliente tiene evidencia del delito del que se le acusa, pero niega que ya se hayan liberado cargos en contra del histrión de 34 años de edad.

El 'LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) confirmó a Daily Mail que Hammer es el principal sospechoso de una denuncia de abuso sexual, cuya investigación inició el pasado 3 de gebrero.

El nombre de Armie Hammer ha sido principal en diferentes noticias a nivel internacional, luego de que exnovias y amigos filtraran supuestos mensajes de canibalismo, violencia y drogas.

Hasta el día de hoy el acusado ha negado todas las acusaciones que se han hecho en su contra.