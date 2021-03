Alexander Zverev derrota a Laslo Djere en Abierto de Tenis de Acapulco

El alemán Alexander Zverev, segundo favorito, salió adelante en una noche en la que no mostró su mejor juego y se impuso por 6-4, 6-3 al serbio Laslo Djere para acceder a los cuartos de finales en el Abierto de Tenis de Acapulco.

Zverev, séptima raqueta del mundo, perdió el servicio en el segundo juego y, aunque lo recuperó en el tercero, volvió a cederlo en el cuarto, en un primer set en el que ambos rivales hicieron más errores no forzados que tiros ganadores, 15-8, en el caso del alemán, 13-4, en el de su rival.

En una noche calurosa y con humedad, Zverev empezó a mejorar tras romper en el quinto juego; después su servicio fue más incisivo, ganó buenos puntos en la red y, tras un quiebre en el noveno juego, se llevó el parcial por 6-4.

Comenzó rompiendo en el segundo, más no lo ratificó, lo cual mantuvo la paridad 3-3 después de seis juegos; el alemán quebró en el séptimo y el noveno y aseguró el pase a cuartos.

"No siempre juego mi mejor partido, pero estoy feliz por haber ganado, ya estoy en cuartos, agradecido a la afición cálida que me apoya", dijo el finalista del US Open en el 2020.

En la etapa de los ocho mejores, "Sacha" Zverev irá ante el noruego Casper Ruud, quien eliminó al holandés Tallon Griekspoor, por 4-6, 6-3, 7-6(3).

El búlgaro Grigor Dimitrov, quinto cabeza de serie, se impuso por 6-4, 6-2 al serbio Miomir Kecmanovic y avanzó a cuartos, etapa en la que irá ante la revelación del torneo, el italiano Lorenzo Musetti, quien este martes eliminó al argentino Diego Schwartzman y este miércoles al estadounidense Frances Tiafoe por 2-6, 6-3, 7-6(1).

Tiafoe fue superior en el primer set ante un Musetti con poca paciencia, que no encontró su mejor tenis, pero que en el segundo levantó su rendimiento, hizo daño con su saque y ganó 6-3.

En un cierre parejo, se fueron al tie break que Musetti ganó por 7-1 para colocarse entre los ocho mejores.

Otra joven promesa del circuito, el estadounidense Felix Auger-Aliassime, derrotó por 6-3, 6-4 al estadounidense Sebastian Korda. En la tercera ronda Auger Aliassime se enfrentará al mejor entre el griego Stefanos Tsitsipas, primer favorito, y el estadounidense John Isner.

Este miércoles el alemán Dominik Koepfer se impuso por 6-4, 6-2 al canadiense Milos Raonic y jugará ante el ganador del partido entre el italiano Fabio Fognini y el británico Cameron Norrie.

El Abierto Mexicano, que transcurre en cancha rápida con una bolsa de premios de un millón 204,960 dólares, es uno de los torneos ATP 500 preferidos por los jugadores. Seguirá este jueves con la fase de los ocho mejores.