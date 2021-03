Clínicas del Magisterio y unidades periféricas de Torreón, Saltillo, Sabinas, Monclova y Piedras Negras iniciaron este jueves trabajo bajo protesta ante la falta del esquema completo de vacunación contra el COVID-19 a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que laboran en estas instituciones médicas.

En Torreón, se informó que de un total de 310 profesionales de la salud (desde médicos hasta administrativos), solo 79 han recibido el biológico, equivalente a un 22%.

La Clínica del Magisterio en esta ciudad está reconvertida para la atención al COVID-19 y según se informó, en la actualidad también está brindando servicio de consulta general, especialidades, urgencias médicas en quirófano y cirugías programadas y electivas.

El secretario de organización del Comité Ejecutivo de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores para ala Educación (SNTE), Xicoténcatl Hernández Arguijo mencionó que se trata de una manifestación pública motivada por la preocupación asociada al desarrollo de la estrategia nacional de vacunación.

"No criticamos ni ponemos en tela de juicio la estrategia de vacunación planteada porque estamos seguros que fue diseñada por profesionales médicos altamente calificados, pedimos respetuosa pero enérgicamente que se cumpla su operación tal y como fue planteada.

La primera etapa de inmunización de los trabajadores de la salud no ha sido completada, no en esta unidad hospitalaria tampoco en las demás de nuestras unidades regionales y periféricas, más del 80 por ciento de quienes aquí trabajan, no han recibido su primera dosis de la vacuna y ya se desarrolla la inmunización de adultos mayores", expresó.

Hicieron un llamado al gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme para dentro de sus posibilidades gestione las dosis para este sector laboral de la Sección 38 del SNTE.

La protesta se hizo esta mañana al exterior de la Clínica del Magisterio "Profr. Felipe de Alba Galván" y se colocaron lonas que textualmente decían: Demandamos vacunación antiCOVID para nuestros médicos, enfermeras y todo el personal de apoyo de nuestras clínicas".

EXIGEN INVESTIGAR PROTOCOLO DE VACUNACIÓN EN LA CLÍNICA

Durante la manifestación, la doctora Virginia Jiménez Guerrero que tiene 29 años laborando en la unidad de salud de Torreón exigió que se investigue el protocolo de vacunación de la Clínica del Magisterio pues señala que primero se vacunó al administrador general, a la administradora de la farmacia y la secretaria general aún y cuando no son de la primera y segunda línea. A ella no la han vacunado.

"Fui discriminada para la vacuna a pesar de que aquí yo me contagié, exijo que se investigue todo esto".

La misma queja la hizo el camillero Luis Fernando Rangel con 33 años de servicio y que es de la jornada acumulada.